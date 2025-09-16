Над Київщиною зафіксовано БпЛА, працює ППО, - ОВА

В ніч на 16 вересня російські безпілотники атакують Київську область, працює ППО.

Про це інформує пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

