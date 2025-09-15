УКР
Ворог атакував трьома ракетами та 84 БпЛА. Знешкоджено 59 дронів, - Повітряні сили

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

У ніч на 15 вересня 2025 року війська РФ атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської обл. -рф. та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили у Повітряних силах.

Автор: 

ППО (3556) ракети (4178) дрони (5544) Повітряні сили (3015)
піаніст де 1600 дронів винищувачів ?!
15.09.2025 09:23 Відповісти
25 пропущено
15.09.2025 09:24 Відповісти
Я так розумію шо ракети зараз вже не збивають? Немає чим чи шо за причина?
15.09.2025 10:28 Відповісти
 
 