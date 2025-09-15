Враг атаковал тремя ракетами и 84 БПЛА. Обезврежено 59 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 15 сентября 2025 года войска РФ атаковали тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской и Белгородской обл. и 84 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БпЛА на 13 локациях.
"Враг продолжает атаку беспилотниками с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!"- отметили в Воздушных силах.
