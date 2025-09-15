РУС
Новости Результат работы ПВО
Враг атаковал тремя ракетами и 84 БПЛА. Обезврежено 59 дронов, - Воздушные силы

Атака шахедов 12 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 15 сентября 2025 года войска РФ атаковали тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской и Белгородской обл. и 84 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БпЛА на 13 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!"- отметили в Воздушных силах.

ПВО (3111) ракеты (3716) дроны (4658) Воздушные силы (2674)
піаніст де 1600 дронів винищувачів ?!
показать весь комментарий
15.09.2025 09:23 Ответить
25 пропущено
показать весь комментарий
15.09.2025 09:24 Ответить
Я так розумію шо ракети зараз вже не збивають? Немає чим чи шо за причина?
показать весь комментарий
15.09.2025 10:28 Ответить
 
 