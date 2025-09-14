РУС
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером 14 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • БпЛА в районе Нежина на Черниговщине, постоянно меняют курс.
  • БпЛА в северной и восточной частях Черниговщины, курс западный.

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления

Читайте: Обломки российского шахеда упали в центре Нежина

