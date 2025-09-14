3 256 1
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 14 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- БпЛА в районе Нежина на Черниговщине, постоянно меняют курс.
- БпЛА в северной и восточной частях Черниговщины, курс западный.
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления
alexandr shamov
