Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 14 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА в районі Ніжина на Чернігівщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА в північній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку
