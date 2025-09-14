УКР
Новини
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 14 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА в районі Ніжина на Чернігівщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в північній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку

Читайте: Уламки російського шахеда впали в центрі Ніжина

