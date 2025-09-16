Через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині. ФОТО

Зранку 16 вересня 2025 року війська РФ повторно атакували ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, під час нової атаки сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці.

Також читайте: Над Київщиною зафіксовано БпЛА, працює ППО, - ОВА

Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.

Вночі на Київщині теж було неспокійно. Ворог атакував мирні населені пункти області дронами. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.

"Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав", - нагадали в ОВА.

Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники.