Через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині. ФОТО
Зранку 16 вересня 2025 року війська РФ повторно атакували ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, під час нової атаки сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці.
Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.
Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.
Вночі на Київщині теж було неспокійно. Ворог атакував мирні населені пункти області дронами. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.
"Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав", - нагадали в ОВА.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники.
Олександр Алфьоров: трипільський міф, спадок Русі, заміна копійки на шаг
https://youtu.be/kfHTLSl2QoM?si=5K8P-82HhwzBUs6Y
І ось той азіат Арахамія досі керує фракцією зелених невігласів
Ті ж поляки в 17му сторіччі заявляли, що українська мова - то діалект польскої і навіть угорці у 18--19му сторіччі мали нахабність стверджувати, що русини - це "адін нарот" з угорцями...
у філософському словарі 1955 р було написано, що генетика- проститутка ( щось таке- словар у Києві ) . Тобто кацапи вже тоді розуміли що генетика ЇХ ГЕНИ ********
А стефанчуки+зеленський з моноШоблою у ВРУ, так за 4 роки, і не внесли НАГАЛЬНИХ змін щодо покарання цих убивць Українців!!
За СЗЧ, у них голова дуже «болить», а за покарання нардепів з ВРУ, що потікали, зрадивши Україну та тих, хто їх притягнув до Урядового кварталу, так і не вносять змін до законодавства у ТУРБОРЕЖИМІ!!!
Нардепи з аброхамієм, за гроші, що завгодно зроблять привселюдно, хоть святих винось!! Ось такі вони, усі Патріотичні, Професійні, Порядні!!
Сирійці, правильні речі роблять, щоб такого лайна не було!!
Україна - не прохідний двір, але в ОПУ КЛЕЯТЬ ДУРНЯ