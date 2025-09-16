УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9700 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
2 734 16

Через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині. ФОТО

Зранку 16 вересня 2025 року війська РФ повторно атакували ударними дронами територію Київської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, під час нової атаки сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці.

Також читайте: Над Київщиною зафіксовано БпЛА, працює ППО, - ОВА

обстріл Київщини
Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.

Вночі на Київщині теж було неспокійно. Ворог атакував мирні населені пункти області дронами. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.

"Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав", - нагадали в ОВА.

обстріл Київщини
Фото: Телеграм-канал Київської ОВА
обстріл Київщини
Фото: Телеграм-канал Київської ОВА
обстріл Київщини
Фото: Телеграм-канал Київської ОВА
обстріл Київщини
Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники.

Автор: 

Київська область (4253) обстріл (30874) дрони (5564) Фастівський район (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Подивись телемарафон: там і ППО, і дрони перехоплювачі, і ракети фламіндічь і просто наш прекрасний Лідор
показати весь коментар
16.09.2025 09:47 Відповісти
+4
Московія---країна азіатов і варварів.
показати весь коментар
16.09.2025 09:50 Відповісти
+3
А що там ППО взагалі відсутнє? ЗЄля поц ти де ППО подів?
показати весь коментар
16.09.2025 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там ППО взагалі відсутнє? ЗЄля поц ти де ППО подів?
показати весь коментар
16.09.2025 09:36 Відповісти
Подивись телемарафон: там і ППО, і дрони перехоплювачі, і ракети фламіндічь і просто наш прекрасний Лідор
показати весь коментар
16.09.2025 09:47 Відповісти
А що, ППО гарантує стовідсотковий результат? Я забув - це ж "Цензор" з його всєзнайками
показати весь коментар
16.09.2025 10:00 Відповісти
ти теж тут,,,
показати весь коментар
16.09.2025 10:08 Відповісти
А скільки у нас ППО по-твоєму? Можна розставити на кажному об'єкті, чи що? Он у кацапів того ППО в 20 раз більше ніж у нас - і що - все одно нафтопереробні заводи палають.
показати весь коментар
16.09.2025 10:02 Відповісти
Черговий їбанько...
показати весь коментар
16.09.2025 10:31 Відповісти
Московія---країна азіатов і варварів.
показати весь коментар
16.09.2025 09:50 Відповісти
Цікаве інтервью з Головою інституту національної памʼяті

Олександр Алфьоров: трипільський міф, спадок Русі, заміна копійки на шаг

https://youtu.be/kfHTLSl2QoM?si=5K8P-82HhwzBUs6Y
показати весь коментар
16.09.2025 10:11 Відповісти
Заміна копійки на шаг явно не на часі. Це зайві витрати на мільярди, які під час війни мають йти на фронт. Тим більше, що ще трохи інфляції і копійки чи то шаги нам взагалі не ************...вони вже майже не використовуються.
показати весь коментар
16.09.2025 10:22 Відповісти
Даже сперечатися не буду. Але він розповідає, що усі монети Русі, що знаходили , мацква вивозила до себе і ховала , бо там всюди був ТРИЗУБ
показати весь коментар
16.09.2025 10:32 Відповісти
Памʼятаю як зелена команда і особисто ТКАЧЕНКО З АРАХАМІЄЮ питались провести великий герб України, де серед левів ХОВАЛИ тризуб
І ось той азіат Арахамія досі керує фракцією зелених невігласів
показати весь коментар
16.09.2025 10:35 Відповісти
Ну те, що москва старалась прихватизувати чи знищити нашу історію - це не ново і навіть не тільки москва таке робила, а більшість окупантів.
Ті ж поляки в 17му сторіччі заявляли, що українська мова - то діалект польскої і навіть угорці у 18--19му сторіччі мали нахабність стверджувати, що русини - це "адін нарот" з угорцями...
показати весь коментар
16.09.2025 10:37 Відповісти
Так, але зараз наука , тобто генетика , на боці України . Так що угорцям , які прийшли на кельто-словʼянських землях , краще мовчати
у філософському словарі 1955 р було написано, що генетика- проститутка ( щось таке- словар у Києві ) . Тобто кацапи вже тоді розуміли що генетика ЇХ ГЕНИ ********
показати весь коментар
16.09.2025 10:48 Відповісти
з московією все зрозуміло вже1000років , а як зрозуміти українців за вибір в 19р. ?!!!!! вибрати 🤡 цю зелену біду ?!!!
показати весь коментар
16.09.2025 10:09 Відповісти
Ждуни-коригувальники, щоденно гадять Українцям та допомагають ****** убивати!!
А стефанчуки+зеленський з моноШоблою у ВРУ, так за 4 роки, і не внесли НАГАЛЬНИХ змін щодо покарання цих убивць Українців!!
За СЗЧ, у них голова дуже «болить», а за покарання нардепів з ВРУ, що потікали, зрадивши Україну та тих, хто їх притягнув до Урядового кварталу, так і не вносять змін до законодавства у ТУРБОРЕЖИМІ!!!
Нардепи з аброхамієм, за гроші, що завгодно зроблять привселюдно, хоть святих винось!! Ось такі вони, усі Патріотичні, Професійні, Порядні!!
Сирійці, правильні речі роблять, щоб такого лайна не було!!
показати весь коментар
16.09.2025 10:10 Відповісти
Так вони досі і закону не зробили про набуття громадянства - ЩОБ НОВІ ГРОМАДЯНЕ НЕ ГОЛОСУВАЛИ І НЕ ОБИРАЛИСЯ 10 років в Україні,
Україна - не прохідний двір, але в ОПУ КЛЕЯТЬ ДУРНЯ
показати весь коментар
16.09.2025 10:13 Відповісти
 
 