УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9129 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
1 233 0

Ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торговельного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі.

Пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували фермерське господарство на Миколаївщині: загинув чоловік

Київщина
Фото: ДСНС
Київщина
Фото: ДСНС
Київщина
Фото: ДСНС
Київщина
Фото: ДСНС
Київщина
Фото: ДСНС
Київщина
Фото: ДСНС

Автор: 

Київська область (4253) обстріл (30874) ДСНС (5272)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 