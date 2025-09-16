Ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торговельного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі.

Пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Фото: ДСНС

