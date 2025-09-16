УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8847 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Миколаївщини
381 0

Росіяни атакували фермерське господарство на Миколаївщині: загинув чоловік

Обстріл Миколаївщини
Фото: ДСНС

Ввечері 15 вересня російські загарбники обстріляли фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактора.

"Це була цілеспрямована атака по цивільних, мразоти точно розуміли куди бʼють", - наголосив Кім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Суми безпілотниками: без електроенергії частина міста

Автор: 

Миколаївська область (2363) обстріл (30874)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 