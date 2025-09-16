Росіяни атакували фермерське господарство на Миколаївщині: загинув чоловік

Фото: ДСНС

Ввечері 15 вересня російські загарбники обстріляли фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактора.

"Це була цілеспрямована атака по цивільних, мразоти точно розуміли куди бʼють", - наголосив Кім.

