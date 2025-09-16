РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10018 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Николаевщины
621 0

Россияне атаковали фермерское хозяйство в Николаевской области: погиб мужчина

Обстрел Николаевской области
Фото: ДСНС

Вечером 15 сентября российские захватчики обстреляли фермерское хозяйство в Черноморской громаде Николаевской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора.

"Это была целенаправленная атака по гражданским, мразоты точно понимали куда бьют", - подчеркнул Ким.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг атаковал Сумы беспилотниками: без электроэнергии часть города

Автор: 

Николаевская область (2207) обстрел (29536)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 