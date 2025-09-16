Россияне атаковали фермерское хозяйство в Николаевской области: погиб мужчина
Вечером 15 сентября российские захватчики обстреляли фермерское хозяйство в Черноморской громаде Николаевской области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора.
"Это была целенаправленная атака по гражданским, мразоты точно понимали куда бьют", - подчеркнул Ким.
