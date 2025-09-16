РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
2 442 0

Враг повторно атаковал объект в Киевской области, на котором работали спасатели. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали фермерское хозяйство на Николаевщине: погиб мужчина

Киевская область
Фото: ГСЧС
Киевская область
Фото: ГСЧС
Киевская область
Фото: ГСЧС
Киевская область
Фото: ГСЧС
Киевская область
Фото: ГСЧС
Киевская область
Фото: ГСЧС

Автор: 

Киевская область (4351) обстрел (29536) ГСЧС (5129)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 