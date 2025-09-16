Враг повторно атаковал объект в Киевской области, на котором работали спасатели. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

Фото: ГСЧС

