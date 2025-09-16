Враг повторно атаковал объект в Киевской области, на котором работали спасатели. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.
Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль