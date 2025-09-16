УКР
Ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, спричинену атакою РФ. ФОТОрепортаж

Вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, до гасіння залучалися 80 вогнеборців і 22 одиниці техніки ДСНС, а також спеціалізована робототехніка.

Також читайте: Надзвичайна подія на Київщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському районі

пожежа на Київщині
пожежа на Київщині
пожежа на Київщині
пожежа на Київщині
пожежа на Київщині
пожежа на Київщині

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники. Згодом стало відомо, що через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині.

Київська область (4253) обстріл (30874) пожежа (4421) ДСНС (5272) Фастівський район (45)
