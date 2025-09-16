Ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, спричинену атакою РФ. ФОТОрепортаж

Вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, до гасіння залучалися 80 вогнеборців і 22 одиниці техніки ДСНС, а також спеціалізована робототехніка.

Також читайте: Надзвичайна подія на Київщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському районі













На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники. Згодом стало відомо, що через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині.