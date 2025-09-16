Рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу на острові Хортиця. ФОТОрепортаж

16 вересня на острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"На острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі. Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека. Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів. До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, спричинену атакою РФ. ФОТОрепортаж