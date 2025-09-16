1 710 1
Рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу на острові Хортиця. ФОТОрепортаж
16 вересня на острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа.
Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"На острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі. Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека. Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів. До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Леся Осадчук #612688
показати весь коментар16.09.2025 22:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль