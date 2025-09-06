2 359 49
На фабрике Roshen в Киеве был пожар: его уже потушили. ФОТО
Сегодня, 6 сентября 2025 года, произошел незначительный пожар на кондитерской фабрике Roshen в Киеве.
Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По словам Петрова, возгорание уже ликвидировали.
"Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами", - сказал он.
Предварительно обошлось без пострадавших, отметил спикер.
В соцсетях публиковали фото, на которых зафиксировано незначительное задымление вблизи фабрики.
Топ комментарии
+6 Olga A #374484
показать весь комментарий06.09.2025 15:04 Ответить Ссылка
+6 Tommy Lee
показать весь комментарий06.09.2025 15:32 Ответить Ссылка
+5 три - пятнадцать
показать весь комментарий06.09.2025 15:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад, через постійні відключення, в мене згоріли тупо 2 розетки...одна - з феєрверком й задимленням...
А, заліковку захватіть.
Ні, щоб приїхати, посидіти під обстрілами..подивітись як суваються меблі..як будинок танцює прочюйсьтьвувати..
Ні, тіко триндять під прапорами інших країн.
Стеж за справністю електромереж.
Не користуйся несправними електроприладами, які включаєш у розетки.
чи ви завжди без питання відповіді надаєте?
ви мені зараз нагадали NNN, ахмета і того 3го яку погремуху я вже забув.
вони теж ********* порохоботів ганяти...
не уподобляйтесь їм, це не варто того.
шо батько бийте мене до несхочю,
давайте щє за букви будемо один одному чюби рвати...
для мене працює - діло звички...
в кінці кінців...
Ексрегіонала і забудовницю підозрюють у заволодінні землею11 хв. тому11 хв. тому
НАБУ та САП заявили про викриття схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 гектарів землі державної власності ринковою вартістю понад 160 мільйонів гривень. Підозрювані - ексдепутат і забудовниця.
https://www.dw.com/uk/nabu-eksregionala-i-zabudovnicu-pidozruut-u-zavolodinni-derzzemleu/a-73905100
А ввд метеориту зуби цілі?))
потім, ця фабрика майже згнила, але олексій порошенко, звісно, використовуючи свої партійні комуністичні зв'язки та маніпуляціями 90х зумів привласнити.
на радість, тепер, це відома на весь світ корпорація рошен.
мені дуже подобаються еклери!
і батончики!
нема нічого в україні смачніше за солодощі рошен.
але, це єдине, що я ціную у вожді по.....
нема у світі їжі, смачніше за українську!
і, так, в україні не ростуть пальми, зате ми лідери по експорту соняшникової олії!
у нас соняшник, це друга національна культура, після пшениці.
Там десь вже Олком починається! Може там горіло?!