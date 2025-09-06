На фабрике Roshen в Киеве был пожар: его уже потушили. ФОТО

Сегодня, 6 сентября 2025 года, произошел незначительный пожар на кондитерской фабрике Roshen в Киеве.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Петрова, возгорание уже ликвидировали.

"Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами", - сказал он.

Предварительно обошлось без пострадавших, отметил спикер.

В соцсетях публиковали фото, на которых зафиксировано незначительное задымление вблизи фабрики.