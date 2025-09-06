РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
2 359 49

На фабрике Roshen в Киеве был пожар: его уже потушили. ФОТО

Сегодня, 6 сентября 2025 года, произошел незначительный пожар на кондитерской фабрике Roshen в Киеве.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Петрова, возгорание уже ликвидировали.

"Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами", - сказал он.

Предварительно обошлось без пострадавших, отметил спикер.

Также читайте: Roshen Порошенко закрыла кондитерскую фабрику в Венгрии, часть оборудования утилизировали

В соцсетях публиковали фото, на которых зафиксировано незначительное задымление вблизи фабрики.

Горит Рошен
Фото: Соцсети

Автор: 

Киев (26078) пожар (6025) Roshen (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Не сумніваюся жодної секунди по наводці якого гнусавого виродка це було зроблено.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:04 Ответить
+6
Грицькам-совкам усе не так. От при совку була калбасападвадвацать... Тьху!
показать весь комментарий
06.09.2025 15:32 Ответить
+5
треба підкупити конфеток Roshen дітям...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не сумніваюся жодної секунди по наводці якого гнусавого виродка це було зроблено.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:04 Ответить
)) там дуже стара будівля)))

Наприклад, через постійні відключення, в мене згоріли тупо 2 розетки...одна - з феєрверком й задимленням...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:10 Ответить
Погана відмазка. Незалік.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:12 Ответить
А я й не відмазувалась. Приїздіть, поживіть хоча б у Києві - дізнаєтесь.

А, заліковку захватіть.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:18 Ответить
Всі зебіли, і зебілки також, такі примітивні і передбачувані))
показать весь комментарий
06.09.2025 16:28 Ответить
Згодна))) ото наобрали, змлись.. а тепер розповідають..

Ні, щоб приїхати, посидіти під обстрілами..подивітись як суваються меблі..як будинок танцює прочюйсьтьвувати..

Ні, тіко триндять під прапорами інших країн.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:32 Ответить
Не жени туфту, справні розетки від відключень електроенергії не горять.
Стеж за справністю електромереж.
Не користуйся несправними електроприладами, які включаєш у розетки.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:54 Ответить
То ти не жени. Приїжджай у Київ, побачиш, ухилянте.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:08 Ответить
Ніколи не бачив жінок електриків...
показать весь комментарий
06.09.2025 16:16 Ответить
Ну не свезло Вам)) я ще інженер системоте хнік, займалась нехіло бальними танцями, технік-кресляр, й готую бомбезно))
показать весь комментарий
06.09.2025 16:23 Ответить
Яка наводка? Це звичайна пожежа, яких десятки в Киэвы щодня. Досить писати маячню
показать весь комментарий
06.09.2025 15:33 Ответить
Ай-яй-яй! Здавав звіт куратору і не перемкнув розкладку... Наступного разу спалишся з фотоапаратом...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:35 Ответить
та заспокойтеся вже обидва...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:45 Ответить
Люблю кацапських тролів ганяти, так що відповідь- ні.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:47 Ответить
а шо було питання?
чи ви завжди без питання відповіді надаєте?
ви мені зараз нагадали NNN, ахмета і того 3го яку погремуху я вже забув.
вони теж ********* порохоботів ганяти...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:55 Ответить
Третього Джамал погремуха була.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:13 Ответить
точно!
не уподобляйтесь їм, це не варто того.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:16 Ответить
Ні разу не був у Киэвы...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:36 Ответить
в мене англійська клавіатура, намагаюся на мові - помилок роблю
шо батько бийте мене до несхочю,
давайте щє за букви будемо один одному чюби рвати...
показать весь комментарий
06.09.2025 16:08 Ответить
То зробіть як я - сірий планш зі станцією був. Поставила драйвер, а на клаві маркером літери намалювала)))
показать весь комментарий
06.09.2025 16:26 Ответить
https://translit.cc/ua
для мене працює - діло звички...
показать весь комментарий
06.09.2025 16:30 Ответить
Може й так, я - як блонда, драйвер та намалювала))) мені простіше було)
показать весь комментарий
06.09.2025 16:35 Ответить
You good - аби тільки зручно було!
показать весь комментарий
06.09.2025 16:41 Ответить
Слава Богу! А,то в ТТ вже радіють.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:08 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 15:12 Ответить
асталавіста!
в кінці кінців...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:26 Ответить
За димом подій та ковід19, усіляко гальмується та рзмазується портновськими з приблудами95, покарання за реальні злочини проти України, ригоАНАЛІВ!!
Ексрегіонала і забудовницю підозрюють у заволодінні землею11 хв. тому11 хв. тому

НАБУ та САП заявили про викриття схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 гектарів землі державної власності ринковою вартістю понад 160 мільйонів гривень. Підозрювані - ексдепутат і забудовниця.
https://www.dw.com/uk/nabu-eksregionala-i-zabudovnicu-pidozruut-u-zavolodinni-derzzemleu/a-73905100
показать весь комментарий
06.09.2025 15:13 Ответить
Так це депутат і забудовниця фабрику підпалили?
показать весь комментарий
06.09.2025 16:04 Ответить
треба підкупити конфеток Roshen дітям...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:21 Ответить
Колись на цій фабриці робили справжній Київський торт затри карбованці, не то що зараз... Шось подібне, але вже не те... Чи я постарів, чи рецептори вже не ті, чи технологія вже не та...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:24 Ответить
Грицькам-совкам усе не так. От при совку була калбасападвадвацать... Тьху!
показать весь комментарий
06.09.2025 15:32 Ответить
До чого тут кАВбаса? Ти мабуть сопливе ще і ніноли не їло справжнього ''Київського'' торта фабрики ''карла маркса''. Я совок ненавиджу як і ти, а може й більше, бо більша половина життя пройшла в той час. А ти ненавидиш тому, що знаєш про нього з книжок чи інтернету навідміну від тебе.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:38 Ответить
А як же, я пам'ятаю "Київський торт" в СРСР , мені батько з профсоюзних конференцій привозив (як передовик виробництва) . Масло я з нього згрібав, бо цю кількість неможливо було з'їсти, а інше з їв. Хоча по смаку мені більше подобалися цукерки "Аркадія","Прометей","Метеорит", тому торт ми залишали доїдати батькові.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:49 Ответить
Масло???

А ввд метеориту зуби цілі?))
показать весь комментарий
06.09.2025 16:44 Ответить
Не знаю. Мені саме "Київський" за рецептурою не подобався ніколи. А ось "Трюфельний" - саме воно. Але то таке. А взагалі я вважаю, що зараз набагато смачніше
показать весь комментарий
06.09.2025 15:35 Ответить
Рецептори давно перевіряв?
показать весь комментарий
06.09.2025 15:38 Ответить
Технологію порушили..
показать весь комментарий
06.09.2025 16:42 Ответить
колись всіх дітей києва водили на екскурсію на фабрику ім. к. маркса.
потім, ця фабрика майже згнила, але олексій порошенко, звісно, використовуючи свої партійні комуністичні зв'язки та маніпуляціями 90х зумів привласнити.
на радість, тепер, це відома на весь світ корпорація рошен.
мені дуже подобаються еклери!
і батончики!
показать весь комментарий
06.09.2025 15:33 Ответить
Ще у "АВК" є класні конфети "Шедевр"
показать весь комментарий
06.09.2025 15:37 Ответить
ти шо гоніш?!!
нема нічого в україні смачніше за солодощі рошен.
але, це єдине, що я ціную у вожді по.....
показать весь комментарий
06.09.2025 15:44 Ответить
и все они на пальмовом масле, дурочка
показать весь комментарий
06.09.2025 15:41 Ответить
Це в тебе голові не мізки а пальмова олія
показать весь комментарий
06.09.2025 15:47 Ответить
кацапе, як же ти зайобуєш!!!!
нема у світі їжі, смачніше за українську!
і, так, в україні не ростуть пальми, зате ми лідери по експорту соняшникової олії!
у нас соняшник, це друга національна культура, після пшениці.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:55 Ответить
боже, хоть бы порошенко не вмер
показать весь комментарий
06.09.2025 15:40 Ответить
Дуже непрофесійний знімок! Максимально віддалено і під малим кутом!
Там десь вже Олком починається! Може там горіло?!
показать весь комментарий
06.09.2025 15:47 Ответить
Погуглити слабо і побачити, що всі пабліки написали? новина взагалі ні про що: в Києві щодня десятки пожеж
показать весь комментарий
06.09.2025 15:49 Ответить
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
06.09.2025 16:40 Ответить
 
 