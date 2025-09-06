УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8848 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пожежі в Україні
1 085 21

На фабриці Roshen у Києві була пожежа: її вже загасили. ФОТО

Сьогодні, 6 вересня 2025 року, відбулася незначна пожежа на кондитерській фабриці Roshen у Києві.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами Петрова, загоряння вже ліквідували.

"Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами", - сказав він.

Попередньо обійшлося без постраждалих, зазначив речник.

Також читайте: Roshen Порошенка закрила кондитерську фабрику в Угорщині, частину обладнання утилізували

У соцмережах публікували фото, на яких зафіксовано незначне задимлення поблизу фабрики. 

Горить Рошен
Фото: Соцмережі

Автор: 

Київ (20119) пожежа (4412) Roshen (227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
06.09.2025 15:12 Відповісти
+1
Не сумніваюся жодної секунди по наводці якого гнусавого виродка це було зроблено.
показати весь коментар
06.09.2025 15:04 Відповісти
+1
За димом подій та ковід19, усіляко гальмується та рзмазується портновськими з приблудами95, покарання за реальні злочини проти України, ригоАНАЛІВ!!
Ексрегіонала і забудовницю підозрюють у заволодінні землею11 хв. тому11 хв. тому

НАБУ та САП заявили про викриття схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 гектарів землі державної власності ринковою вартістю понад 160 мільйонів гривень. Підозрювані - ексдепутат і забудовниця.
https://www.dw.com/uk/nabu-eksregionala-i-zabudovnicu-pidozruut-u-zavolodinni-derzzemleu/a-73905100
показати весь коментар
06.09.2025 15:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не сумніваюся жодної секунди по наводці якого гнусавого виродка це було зроблено.
показати весь коментар
06.09.2025 15:04 Відповісти
)) там дуже стара будівля)))

Наприклад, через постійні відключення, в мене згоріли тупо 2 розетки...одна - з феєрверком й задимленням...
показати весь коментар
06.09.2025 15:10 Відповісти
Погана відмазка. Незалік.
показати весь коментар
06.09.2025 15:12 Відповісти
А я й не відмазувалась. Приїздіть, поживіть хоча б у Києві - дізнаєтесь.

А, заліковку захватіть.
показати весь коментар
06.09.2025 15:18 Відповісти
Яка наводка? Це звичайна пожежа, яких десятки в Киэвы щодня. Досить писати маячню
показати весь коментар
06.09.2025 15:33 Відповісти
Ай-яй-яй! Здавав звіт куратору і не перемкнув розкладку... Наступного разу спалишся з фотоапаратом...
показати весь коментар
06.09.2025 15:35 Відповісти
Ні разу не був у Киэвы...
показати весь коментар
06.09.2025 15:36 Відповісти
Слава Богу! А,то в ТТ вже радіють.
показати весь коментар
06.09.2025 15:08 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 15:12 Відповісти
асталавіста!
в кінці кінців...
показати весь коментар
06.09.2025 15:26 Відповісти
За димом подій та ковід19, усіляко гальмується та рзмазується портновськими з приблудами95, покарання за реальні злочини проти України, ригоАНАЛІВ!!
Ексрегіонала і забудовницю підозрюють у заволодінні землею11 хв. тому11 хв. тому

НАБУ та САП заявили про викриття схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 гектарів землі державної власності ринковою вартістю понад 160 мільйонів гривень. Підозрювані - ексдепутат і забудовниця.
https://www.dw.com/uk/nabu-eksregionala-i-zabudovnicu-pidozruut-u-zavolodinni-derzzemleu/a-73905100
показати весь коментар
06.09.2025 15:13 Відповісти
треба підкупити конфеток Roshen дітям...
показати весь коментар
06.09.2025 15:21 Відповісти
Колись на цій фабриці робили справжній Київський торт затри карбованці, не то що зараз... Шось подібне, але вже не те... Чи я постарів, чи рецептори вже не ті, чи технологія вже не та...
показати весь коментар
06.09.2025 15:24 Відповісти
Грицькам-совкам усе не так. От при совку була калбасападвадвацать... Тьху!
показати весь коментар
06.09.2025 15:32 Відповісти
До чого тут кАВбаса? Ти мабуть сопливе ще і ніноли не їло справжнього ''Київського'' торта фабрики ''карла маркса''. Я совок ненавиджу як і ти, а може й більше, бо більша половина життя пройшла в той час. А ти ненавидиш тому, що знаєш про нього з книжок чи інтернету навідміну від тебе.
показати весь коментар
06.09.2025 15:38 Відповісти
Не знаю. Мені саме "Київський" за рецептурою не подобався ніколи. А ось "Трюфельний" - саме воно. Але то таке. А взагалі я вважаю, що зараз набагато смачніше
показати весь коментар
06.09.2025 15:35 Відповісти
Рецептори давно перевіряв?
показати весь коментар
06.09.2025 15:38 Відповісти
колись всіх дітей києва водили на екскурсію на фабрику ім. к. маркса.
потім, ця фабрика майже згнила, але олексій порошенко, звісно, використовуючи свої партійні комуністичні зв'язки та маніпуляціями 90х зумів привласнити.
на радість, тепер, це відома на весь світ корпорація рошен.
мені дуже подобаються еклери!
і батончики!
показати весь коментар
06.09.2025 15:33 Відповісти
Ще у "АВК" є класні конфети "Шедевр"
показати весь коментар
06.09.2025 15:37 Відповісти
боже, хоть бы порошенко не вмер
показати весь коментар
06.09.2025 15:40 Відповісти
 
 