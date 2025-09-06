На фабриці Roshen у Києві була пожежа: її вже загасили. ФОТО

Сьогодні, 6 вересня 2025 року, відбулася незначна пожежа на кондитерській фабриці Roshen у Києві.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами Петрова, загоряння вже ліквідували.

"Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами", - сказав він.

Попередньо обійшлося без постраждалих, зазначив речник.

У соцмережах публікували фото, на яких зафіксовано незначне задимлення поблизу фабрики.