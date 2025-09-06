1 085 21
На фабриці Roshen у Києві була пожежа: її вже загасили. ФОТО
Сьогодні, 6 вересня 2025 року, відбулася незначна пожежа на кондитерській фабриці Roshen у Києві.
Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
За словами Петрова, загоряння вже ліквідували.
"Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами", - сказав він.
Попередньо обійшлося без постраждалих, зазначив речник.
У соцмережах публікували фото, на яких зафіксовано незначне задимлення поблизу фабрики.
Топ коментарі
+3 громов віталій
показати весь коментар06.09.2025 15:12 Відповісти Посилання
+1 Olga A #374484
показати весь коментар06.09.2025 15:04 Відповісти Посилання
+1 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар06.09.2025 15:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наприклад, через постійні відключення, в мене згоріли тупо 2 розетки...одна - з феєрверком й задимленням...
А, заліковку захватіть.
в кінці кінців...
Ексрегіонала і забудовницю підозрюють у заволодінні землею11 хв. тому11 хв. тому
НАБУ та САП заявили про викриття схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 гектарів землі державної власності ринковою вартістю понад 160 мільйонів гривень. Підозрювані - ексдепутат і забудовниця.
https://www.dw.com/uk/nabu-eksregionala-i-zabudovnicu-pidozruut-u-zavolodinni-derzzemleu/a-73905100
потім, ця фабрика майже згнила, але олексій порошенко, звісно, використовуючи свої партійні комуністичні зв'язки та маніпуляціями 90х зумів привласнити.
на радість, тепер, це відома на весь світ корпорація рошен.
мені дуже подобаються еклери!
і батончики!