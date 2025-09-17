На острові Хортиця другу добу поспіль гасять масштабну пожежу, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальники другу добу поспіль намагаються приборкати пожежу на острові Хортиця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління ДСНС України у Запорізькій області.

"Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на острові Хортиця. Вогнеборці другу добу поспіль ліквідовують масштабну пожежу на острові Хортиця. Загоряння сталося 16 вересня та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники у кількох осередках. Гасіння ускладнюють велика протяжність фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На фабриці Roshen у Києві була пожежа: її вже загасили. ФОТО

Зазначається, що від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучено 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо 16 вересня на острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа.