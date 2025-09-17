УКР
На острові Хортиця другу добу поспіль гасять масштабну пожежу, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальники другу добу поспіль намагаються приборкати пожежу на острові Хортиця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління ДСНС України у Запорізькій області.

"Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на острові Хортиця. Вогнеборці другу добу поспіль ліквідовують масштабну пожежу на острові Хортиця. Загоряння сталося 16 вересня та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники у кількох осередках. Гасіння ускладнюють велика протяжність фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучено 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо 16 вересня на острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа.

Війна війною,а шашлики ніхто не заборонив....у заповідній зоні
17.09.2025 22:28 Відповісти
Виборці Зеленського керуються заповітами і настановами свого ''великого вождя'' - ''шашлики так шашлики''...
17.09.2025 22:45 Відповісти
Наслідки діяльності, місцевого «насєлєнія»!! Кому війна московська, а кому ….
17.09.2025 22:53 Відповісти
 
 