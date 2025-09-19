Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС

Рятувальники радять громадянам шукати укриття та безпечні простори, щоб врятуватися від російських ракет та дронів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.

"Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть "скластися", але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні", - пояснив він.

Качкан пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.

"Але в панельному будинку, залежно від ураження, може одразу "скластися" 16 поверхів. Нові будинки – монолітні і більш міцні. Наприклад, будинок в Солом’янському районі "прошила" ракета, але ж він встояв. З того, що ми бачимо, росіяни намагаються уражати старі житлові будинки, щоб були якомога більші руйнування і більше загиблих, і це викликало паніку у людей", - зазначив він.

Зі свого боку рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги.

"Бо іншого виходу поки що немає", - додав Качкан.

Повний текст інтерв'ю із директором департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимиром Качканом читайте за посиланням.

