Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС

РФ навмисно б’є по старих будинках, щоб збільшити руйнування

Рятувальники радять громадянам шукати укриття та безпечні простори, щоб врятуватися від російських ракет та дронів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.

"Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть "скластися", але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні", - пояснив він.

Качкан пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.

Дивіться: На острові Хортиця другу добу поспіль гасять масштабну пожежу, - ДСНС. ВIДЕО

"Але в панельному будинку, залежно від ураження, може одразу "скластися" 16 поверхів. Нові будинки – монолітні і більш міцні. Наприклад, будинок в Солом’янському районі "прошила" ракета, але ж він встояв. З того, що ми бачимо, росіяни намагаються уражати старі житлові будинки, щоб були якомога більші руйнування і більше загиблих, і це викликало паніку у людей", - зазначив він.

Зі свого боку рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги.

"Бо іншого виходу поки що немає", - додав Качкан.

Повний текст інтерв'ю із директором департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимиром Качканом читайте за посиланням.

Читайте: Удар ворожого дрона по АЗС на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до чотирьох, пожежу ліквідовано. ФОТОрепортаж

обстріл (30934) ДСНС (5282) війна в Україні (6212)
У путлера напевно є карта старих будинків України, де він щодня зазначає який будинок сьогодні потрібно знищити. Тварюка.
19.09.2025 11:35 Відповісти
Добре, що посадові особи з Урядового кварталу, ЗАВЧАСНО та ПРОФЕСІЙНО «підготували» ДЕРЖАВУ і НАСЕЛЕННЯ, до перебування в Особливому періоді, як це вимагає ЗАКОНОДАВСТВО України, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
Керівники ГПУ СБУ, та ще з десяток структур, не дарма ж гроші отримують за посади від Українців!
А хєранти Конституції, все багатіють з родичами і челядниками, а потім, тікають тамсидять за кордоном, як кучмарик у пінчука!!
19.09.2025 11:35 Відповісти
ну так... в Кончі-Заспі жодного руйнування не було
19.09.2025 11:53 Відповісти
Було, але всім пофігу. Там зараз людей нема.
19.09.2025 12:02 Відповісти
А у цього качкана напевно ж є підвал під намародериною дачею. А то дуже поради жваво дає.
19.09.2025 11:53 Відповісти
На банковій дуже старі будинки, в конча заспі теж багато таких, чому туди не летять? Дивно.
19.09.2025 12:06 Відповісти
 
 