Удар ворожого дрона по АЗС на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до чотирьох, пожежу ліквідовано. ФОТОрепортаж
Кількість поранених унаслідок влучання російського дрона в автозаправну станцію на Полтавщині зросла до чотирьох.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей — троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що до ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання.
Наразі пожежу ліквідовано. Також завершено роботи з розбору завалів.
Раніше повідомлялося, що 17 вересня російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію в Полтавському районі.
