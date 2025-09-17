УКР
Удар ворожого дрона по АЗС на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до чотирьох, пожежу ліквідовано. ФОТОрепортаж

Кількість поранених унаслідок влучання російського дрона в автозаправну станцію на Полтавщині зросла до чотирьох.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей — троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції", - сказано в повідомленні.

атака дрона на азс Полтавщини

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання.

атака дрона на азс Полтавщини

Наразі пожежу ліквідовано. Також завершено роботи з розбору завалів.

атака дрона на азс Полтавщини

атака дрона на азс Полтавщини

атака дрона на азс Полтавщини

атака дрона на азс Полтавщини

атака дрона на азс Полтавщини

атака дрона на азс Полтавщини

Раніше повідомлялося, що 17 вересня російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію в Полтавському районі.

Дивіться також: Росіяни вдарили по автозаправці в Полтавському районі, постраждала людина, - ОВА. ФОТО

