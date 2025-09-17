Удар ворожого дрона по АЗС на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до чотирьох, пожежу ліквідовано. ФОТОрепортаж

Кількість поранених унаслідок влучання російського дрона в автозаправну станцію на Полтавщині зросла до чотирьох.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей — троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання.

Наразі пожежу ліквідовано. Також завершено роботи з розбору завалів.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію в Полтавському районі.

