Росіяни вдарили по автозаправці в Полтавському районі, постраждала людина, - ОВА. ФОТО
17 вересня російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію в Полтавському районі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex K #531926
показати весь коментар17.09.2025 21:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль