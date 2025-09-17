Росіяни вдарили по автозаправці в Полтавському районі, постраждала людина, - ОВА. ФОТО

17 вересня російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію в Полтавському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

