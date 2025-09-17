РУС
Россияне нанесли удар по автозаправке в Полтавском районе, пострадал человек, - ОГА. ФОТО

17 сентября российские войска атаковали беспилотниками автозаправочную станцию в Полтавском районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. Вследствие попадания возник пожар. По предварительной информации один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг атаковал дронами Полтавщину: был пожар на предприятии

Последствия атаки россиян на Полтавскую область

беспилотник (4267) Полтавская область (1264) война в Украине (6152)
