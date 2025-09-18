РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4414 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
406 0

Удар вражеского дрона по АЗС на Полтавщине: число пострадавших возросло до четырех, пожар ликвидирован. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество раненых вследствие попадания российского дрона в автозаправочную станцию на Полтавщине возросло до четырех.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара возник пожар и разрушение здания. Пострадали четыре человека - трое водителей и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции", - сказано в сообщении.

атака дрона на АЗС Полтавщины

Отмечается, что к ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование.

атака дрона на АЗС Полтавщины

Сейчас пожар ликвидирован. Также завершены работы по разбору завалов.

атака дрона на АЗС Полтавщины

атака дрона на АЗС Полтавщины

атака дрона на АЗС Полтавщины

атака дрона на АЗС Полтавщины

атака дрона на АЗС Полтавщины

атака дрона на АЗС Полтавщины

Ранее сообщалось, что 17 сентября российские войска атаковали беспилотниками автозаправочную станцию в Полтавском районе.

Смотрите также: Россияне ударили по автозаправке в Полтавском районе, пострадал человек, - ОВА. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4273) атака (531) ГСЧС (5133) Полтавская область (1264)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 