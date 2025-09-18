Удар вражеского дрона по АЗС на Полтавщине: число пострадавших возросло до четырех, пожар ликвидирован. ФОТОРЕПОРТАЖ
Количество раненых вследствие попадания российского дрона в автозаправочную станцию на Полтавщине возросло до четырех.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие удара возник пожар и разрушение здания. Пострадали четыре человека - трое водителей и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование.
Сейчас пожар ликвидирован. Также завершены работы по разбору завалов.
Ранее сообщалось, что 17 сентября российские войска атаковали беспилотниками автозаправочную станцию в Полтавском районе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль