Удар вражеского дрона по АЗС на Полтавщине: число пострадавших возросло до четырех, пожар ликвидирован. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество раненых вследствие попадания российского дрона в автозаправочную станцию на Полтавщине возросло до четырех.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара возник пожар и разрушение здания. Пострадали четыре человека - трое водителей и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование.

Сейчас пожар ликвидирован. Также завершены работы по разбору завалов.

Ранее сообщалось, что 17 сентября российские войска атаковали беспилотниками автозаправочную станцию в Полтавском районе.

