Враг нанес удар по пожарной части в Дружковке: повреждено здание. ФОТО

Сегодня, 17 сентября, в День спасателя россияне ударили по пожарной части в Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, дрон атаковал здание: взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломки посекли фасад. Но главное - спасатели успели укрыться в укрытии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне целенаправленно ударили по спасателям на Черниговщине: ранены 4 пожарных. ФОТОрепортаж

удар по спасателям в Дружковке

"Никто не пострадал. Техника также осталась целой. Это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям. И особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто ежедневно бережет жизни других.

Несмотря на обстрелы и постоянную опасность, наши спасатели не сдаются. Они снова выходят на службу, чтобы помогать людям!" - отметили в ГСЧС.

обстрел (29565) Донецкая область (10782) ГСЧС (5133) Краматорский район (699) Дружковка (57)
Непогано було б здійснювати асиметричні привітання рашистів з "дньом пабєди", чи "актябрьскай рівалюциі". Відсутність ударів по лаптєрейху БПЛА дальнього радіусу дії під час параду побідобісся на 9 травня 2025 свідчить або про сцикливу імпотентність верховного єрмакокрмандуючого, або про договорняки і тиск з боку вашингтонського обкому трампакса
17.09.2025 11:47 Ответить
 
 