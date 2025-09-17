Враг нанес удар по пожарной части в Дружковке: повреждено здание. ФОТО

Сегодня, 17 сентября, в День спасателя россияне ударили по пожарной части в Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, дрон атаковал здание: взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломки посекли фасад. Но главное - спасатели успели укрыться в укрытии.

"Никто не пострадал. Техника также осталась целой. Это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям. И особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто ежедневно бережет жизни других.

Несмотря на обстрелы и постоянную опасность, наши спасатели не сдаются. Они снова выходят на службу, чтобы помогать людям!" - отметили в ГСЧС.