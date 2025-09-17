Враг нанес удар по пожарной части в Дружковке: повреждено здание. ФОТО
Сегодня, 17 сентября, в День спасателя россияне ударили по пожарной части в Дружковке Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, дрон атаковал здание: взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломки посекли фасад. Но главное - спасатели успели укрыться в укрытии.
"Никто не пострадал. Техника также осталась целой. Это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям. И особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто ежедневно бережет жизни других.
Несмотря на обстрелы и постоянную опасность, наши спасатели не сдаются. Они снова выходят на службу, чтобы помогать людям!" - отметили в ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Utred Ragnarsson
показать весь комментарий17.09.2025 11:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль