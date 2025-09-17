Ворог ударив по пожежній частині у Дружківці: пошкоджено будівлю. ФОТО
Сьогодні, 17 вересня, у День рятівника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Та головне - рятувальники встигли сховатися в укритті.
"Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою. Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших.
Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!", - наголосили у ДСНС.
