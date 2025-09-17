УКР
Ворог ударив по пожежній частині у Дружківці: пошкоджено будівлю. ФОТО

Сьогодні, 17 вересня, у День рятівника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Та головне - рятувальники встигли сховатися в укритті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках на Чернігівщині: поранені 4 вогнеборці. ФОТОрепортаж

удар по рятувальниках у Дружківці
"Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою. Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших.

Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!", - наголосили у ДСНС.

Автор: 

Непогано було б здійснювати асиметричні привітання рашистів з "дньом пабєди", чи "актябрьскай рівалюциі". Відсутність ударів по лаптєрейху БПЛА дальнього радіусу дії під час параду побідобісся на 9 травня 2025 свідчить або про сцикливу імпотентність верховного єрмакокрмандуючого, або про договорняки і тиск з боку вашингтонського обкому трампакса
