Від прямого удару ракети не врятують ні "дві стіни", ні паркінг, ні підвал, - ДСНС

Рятувальники ДСНС не визначали правило "двох стін".

Про це в розповів директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він навів одну із ситуацій, що трапилася понад рік тому.

"Будинок в Солом’янському районі столиці "прошило" ракетою з 17 по 19 поверх. Тоді три поверхи були повністю зруйновані. Багато людей загинули. Деяких повикидало з будинку вибуховою хвилею. Одне з тіл знайшли за 100 метрів в парку.

Я тоді ще був керівником підрозділу мобільно-рятувального центру. Ми працювали там на місці. І от до мене підходить жінка і каже: "Знайдіть моїх дітей". Її діти – це молода пара. Вони за два місяці до цього одружились і батьки їм орендували квартиру.

Питаю цю жінку, де вони можуть бути у квартирі. Вона відповідає, що вони ховалися в кладовці.

Ми запросили у відповідних служб плани будинку, знайшли місце, де була кладовка. Під ранок ми їх викопали. Обоє загинули. От вам і правило двох стін", - зазначив Качкан.

У ДСНС закликали громадян знайти найближче безпечне місце поруч із будинком, якщо не вдалося вчасно дістатися укриття.

"Наголошую ще раз: кожен має знати, де воно розташоване. Складіть маршрут, а за потреби – прорепетируйте, як швидко туди дістатися. Розкажіть про нього дітям і домовтеся з рідними: у разі небезпеки зустрічаєтеся саме там.

Навіть перебуваючи у квартирі, багато хто намагається сховатися у ванній, туалеті, кладовій або коридорі, сподіваючись, що це гарантує безпеку. Проте такі місця не завжди є надійними, особливо під час потужних обстрілів чи руйнувань. Тому важливо заздалегідь знати справжнє безпечне місце та швидко туди дістатися", - сказав Качкан.

"Від прямого влучання ракети ні паркінг, ні будинок з підвалом не врятують. А від уламків "шахедів" зможуть", - додав він.

