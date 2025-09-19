УКР
Від прямого удару ракети не врятують ні "дві стіни", ні паркінг, ні підвал, - ДСНС

Правило двох стін не рятує. Що кажуть у ДСНС?

Рятувальники ДСНС не визначали правило "двох стін".

Про це в розповів директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він навів одну із ситуацій, що трапилася понад рік тому.

"Будинок в Солом’янському районі столиці "прошило" ракетою з 17 по 19 поверх. Тоді три поверхи були повністю зруйновані. Багато людей загинули. Деяких повикидало з будинку вибуховою хвилею. Одне з тіл знайшли за 100 метрів в парку.

Я тоді ще був керівником підрозділу мобільно-рятувального центру. Ми працювали там на місці. І от до мене підходить жінка і каже: "Знайдіть моїх дітей". Її діти – це молода пара. Вони за два місяці до цього одружились і батьки їм орендували квартиру.

Питаю цю жінку, де вони можуть бути у квартирі. Вона відповідає, що вони ховалися в кладовці.

Ми запросили у відповідних служб плани будинку, знайшли місце, де була кладовка. Під ранок ми їх викопали. Обоє загинули. От вам і правило двох стін", - зазначив Качкан.

У ДСНС закликали громадян знайти найближче безпечне місце поруч із будинком, якщо не вдалося вчасно дістатися укриття.

"Наголошую ще раз: кожен має знати, де воно розташоване. Складіть маршрут, а за потреби – прорепетируйте, як швидко туди дістатися. Розкажіть про нього дітям і домовтеся з рідними: у разі небезпеки зустрічаєтеся саме там.

Навіть перебуваючи у квартирі, багато хто намагається сховатися у ванній, туалеті, кладовій або коридорі, сподіваючись, що це гарантує безпеку. Проте такі місця не завжди є надійними, особливо під час потужних обстрілів чи руйнувань. Тому важливо заздалегідь знати справжнє безпечне місце та швидко туди дістатися", - сказав Качкан.

"Від прямого влучання ракети ні паркінг, ні будинок з підвалом не врятують. А від уламків "шахедів" зможуть", - додав він.

Інтерв'ю із директором департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимиром Качканом читайте тут.

Топ коментарі
+6
Що сказати...Закінчується четвертий рік війни - ніхто будувати бомбосховища навіть не планує.
Добре що хоч иліта надійно схована.
показати весь коментар
19.09.2025 12:03 Відповісти
+4
Виключно захистять, лише пункти «НЕЗЛАМНОСТІ», як намет ДСНС від зеленського з єрмаком??!?!
показати весь коментар
19.09.2025 11:59 Відповісти
+2
Будують що завгодно - але не бомбосховища. Для дітей в підвалах шкіл та дитячих садків "будують" "бомбосховища" - крадуть та відмивають гроші. Роблять дитячі братські могили.
І так сайдйот. Пропетляють.
показати весь коментар
19.09.2025 12:49 Відповісти
Але ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
19.09.2025 12:32 Відповісти
Ракетный удар по жилому дому в Днепре был произведён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Вооружёнными силами России 14 января 2023 года, в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) вторжения России в Украину. Ракета поразила 9-этажный жилой дом, убив не менее 46 человек и ранив не менее 80; ещё 11 человек остаются пропавшими без вестиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5 .

Удар по этому дому стал самой кровопролитной российской атакой на мирный объект в Украине с момента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%AF%D1%80%D1%83 удара 9 июля 2022 года по Часову Яру полугодом ранее. В Днепре был объявлен трёхдневный траурhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5#cite_note-dw_2023_01_15_1-2 [2]. В российских городах стали появляться стихийные мемориалы в память о погибших мирных жителях в Днепреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C .
А чому цей приклад не навели де кідари "прошили" ракетою з 9 по 1 поверх. Джерело: https://censor.net/ua/n3574986
показати весь коментар
19.09.2025 12:03 Відповісти
прямий удар ракетою не кожне бомбосховище витримає .
показати весь коментар
19.09.2025 12:15 Відповісти
Учитывая, какая именно ракета влупила по тому дому, шансов ни у кого не было. Там была ПКР Х-22. Во-первых БЧ почти под тонну, во-вторых близкая к баллистике траектория захода на цель, в-третьих кумулятивная компонента БЧ (задача которой - прожигать корабельную броню) резко ослабляющая конструктивную прочность несущих конструкций дома. Там не только панелька, там и современный дом мог посыпаться.
показати весь коментар
19.09.2025 12:37 Відповісти
Так "правило двох стін" не панацєя, й то не від прямого влучання а від уламків або влучання поруч підвищує шанс вижити але знову ж не є гарантією.
Тільки відповідне бомобосховище може гарантувати безпеку й то тільки те яке розраховане на втримання удару балістичної ракети.
показати весь коментар
19.09.2025 12:29 Відповісти
Все так. Але де саме відшукати оте надійне укриття, якщо їх не має?
Якщо підвали це не надійно, то реальних бомбосховищ немає взагалі.
показати весь коментар
19.09.2025 12:39 Відповісти
Будують що завгодно - але не бомбосховища. Для дітей в підвалах шкіл та дитячих садків "будують" "бомбосховища" - крадуть та відмивають гроші. Роблять дитячі братські могили.
І так сайдйот. Пропетляють.
показати весь коментар
19.09.2025 12:49 Відповісти
Штатне сховище (такі колись будувалися на великих заводах) мало водопровід , каналізацію, примусову вентиляцію і запасні виходи які розміщувалися на відстані (2/3 висоти будинку) до стіни найближчого будинку.
показати весь коментар
19.09.2025 13:11 Відповісти
Нормальные бомбоубежища "на гражданке" были в послевоенных "сталинках" (но не в массовых сериях) и частично были модернизированы в довоенных. На том вся ГО и закончилась. Ни в "хрущевках", ни в "брежневках", ни в более поздних убежищ уже не было. А заводские... Часть - недоступны из-за статуса завода (фиг вы пройдете на территорию того-же ЮМЗ, дабы укрыться в убежище), часть - из-за их удаленности ("Интерпайп НТЗ" разрешил пропуск людей в свои убежища, вот только от ближайшего дома до убежища - почти 1 км по сути пустыря (санитарная зона вокруг мет.заводов). "Петровка", трубопрокатный, ДЗМО - вообще мимо.
показати весь коментар
19.09.2025 13:36 Відповісти
 
 