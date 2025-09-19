Від прямого удару ракети не врятують ні "дві стіни", ні паркінг, ні підвал, - ДСНС
Рятувальники ДСНС не визначали правило "двох стін".
Про це в розповів директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Він навів одну із ситуацій, що трапилася понад рік тому.
"Будинок в Солом’янському районі столиці "прошило" ракетою з 17 по 19 поверх. Тоді три поверхи були повністю зруйновані. Багато людей загинули. Деяких повикидало з будинку вибуховою хвилею. Одне з тіл знайшли за 100 метрів в парку.
Я тоді ще був керівником підрозділу мобільно-рятувального центру. Ми працювали там на місці. І от до мене підходить жінка і каже: "Знайдіть моїх дітей". Її діти – це молода пара. Вони за два місяці до цього одружились і батьки їм орендували квартиру.
Питаю цю жінку, де вони можуть бути у квартирі. Вона відповідає, що вони ховалися в кладовці.
Ми запросили у відповідних служб плани будинку, знайшли місце, де була кладовка. Під ранок ми їх викопали. Обоє загинули. От вам і правило двох стін", - зазначив Качкан.
У ДСНС закликали громадян знайти найближче безпечне місце поруч із будинком, якщо не вдалося вчасно дістатися укриття.
"Наголошую ще раз: кожен має знати, де воно розташоване. Складіть маршрут, а за потреби – прорепетируйте, як швидко туди дістатися. Розкажіть про нього дітям і домовтеся з рідними: у разі небезпеки зустрічаєтеся саме там.
Навіть перебуваючи у квартирі, багато хто намагається сховатися у ванній, туалеті, кладовій або коридорі, сподіваючись, що це гарантує безпеку. Проте такі місця не завжди є надійними, особливо під час потужних обстрілів чи руйнувань. Тому важливо заздалегідь знати справжнє безпечне місце та швидко туди дістатися", - сказав Качкан.
"Від прямого влучання ракети ні паркінг, ні будинок з підвалом не врятують. А від уламків "шахедів" зможуть", - додав він.
Інтерв'ю із директором департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимиром Качканом читайте тут.
Добре що хоч иліта надійно схована.
Удар по этому дому стал самой кровопролитной российской атакой на мирный объект в Украине с момента удара 9 июля 2022 года по Часову Яру полугодом ранее. В Днепре был объявлен трёхдневный траур. В российских городах стали появляться стихийные мемориалы в память о погибших мирных жителях в Днепре.
А чому цей приклад не навели де кідари "прошили" ракетою з 9 по 1 поверх. Джерело: https://censor.net/ua/n3574986
Тільки відповідне бомобосховище може гарантувати безпеку й то тільки те яке розраховане на втримання удару балістичної ракети.
Якщо підвали це не надійно, то реальних бомбосховищ немає взагалі.
І так сайдйот. Пропетляють.