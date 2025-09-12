УКР
Новини Мирні перемовини Переговори про припинення вогню
1 953 15

Переговори між РФ та Україною перебувають на паузі, - Пєсков

Пєсков про переговори між РФ та Україною

У РФ заявили про паузу в контактах Росії та України на рівні переговорних груп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Зараз можна говорити про паузу в контактах Росії та України на рівні переговорних груп", - сказав він.

Водночас, за його словами, "Росія зберігає готовність йти шляхом пошуків мирного врегулювання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні

"Не можна носити рожеві окуляри та очікувати блискавичних результатів від переговорного процесу щодо України", - додав Пєсков.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1751) переговори з Росією (1440)
Топ коментарі
+7
Влучні удари по чутливим місцям рф швидко знімуть з паузи. Були б тільки ракети...
показати весь коментар
12.09.2025 14:01 Відповісти
+3
Рашка миру не хоче - за шо балакати?
показати весь коментар
12.09.2025 13:57 Відповісти
+3
Вести переговоры с кацапами можно только в полностью неадекватном состоянии...
показати весь коментар
12.09.2025 14:05 Відповісти
Пауза, почалася з моменту порушення московією головного документу і початку війни проти Мирної України:
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. ( Договір ратифіковано Законом N 13/98-ВР від 14.01.98 ). https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006
показати весь коментар
12.09.2025 14:40 Відповісти
Там много разных договоров было.
Договор о государственной границе между Украиной и РФ подписан президентами Леонидом Кучмой и Владимиром Путиным 28 января 2003 года в Киеве и ратифицирован парламентами обеих стран.
показати весь коментар
12.09.2025 15:45 Відповісти
https://rg.ru/2018/12/10/poroshenko-oficialno-razorval-dogovor-o-druzhbe-s-rossiej.html
показати весь коментар
12.09.2025 16:05 Відповісти
Міндіч в поті чола не випускає з рук викрутку та гайковерт.
показати весь коментар
12.09.2025 14:04 Відповісти
І шоб не відриватись на перекури - робить це все прямо на золотому унітазі
показати весь коментар
12.09.2025 14:19 Відповісти
Кацапы водят всех за нос. Неужели никто этого не видит.
показати весь коментар
12.09.2025 14:27 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 14:28 Відповісти
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. ( Договір ратифіковано Законом N 13/98-ВР від 14.01.98 ).
https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006
показати весь коментар
12.09.2025 14:41 Відповісти
А вони були, переговори? Наразі кацапня озвучувала тільки свої захцянки. А то зовсім різні речі...
показати весь коментар
12.09.2025 14:35 Відповісти
Перебувають переговори на паузі тому що па-раша тормоз.
показати весь коментар
12.09.2025 15:18 Відповісти
це погано містер пісь!!! Треба закінчувати війну ребзі.......
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
щоб ти здох, падлюко!
показати весь коментар
12.09.2025 16:21 Відповісти
 
 