Переговори між РФ та Україною перебувають на паузі, - Пєсков
У РФ заявили про паузу в контактах Росії та України на рівні переговорних груп.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Зараз можна говорити про паузу в контактах Росії та України на рівні переговорних груп", - сказав він.
Водночас, за його словами, "Росія зберігає готовність йти шляхом пошуків мирного врегулювання".
"Не можна носити рожеві окуляри та очікувати блискавичних результатів від переговорного процесу щодо України", - додав Пєсков.
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. ( Договір ратифіковано Законом N 13/98-ВР від 14.01.98 ). https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006
Договор о государственной границе между Украиной и РФ подписан президентами Леонидом Кучмой и Владимиром Путиным 28 января 2003 года в Киеве и ратифицирован парламентами обеих стран.
https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006