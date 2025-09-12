Переговори між РФ та Україною перебувають на паузі, - Пєсков

У РФ заявили про паузу в контактах Росії та України на рівні переговорних груп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Зараз можна говорити про паузу в контактах Росії та України на рівні переговорних груп", - сказав він.

Водночас, за його словами, "Росія зберігає готовність йти шляхом пошуків мирного врегулювання".

"Не можна носити рожеві окуляри та очікувати блискавичних результатів від переговорного процесу щодо України", - додав Пєсков.