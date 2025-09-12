В РФ заявили о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Сейчас можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп", - сказал он.

В то же время, по его словам, "Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования".

"Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса относительно Украины", - добавил Песков.