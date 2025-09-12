РУС
Переговоры между РФ и Украиной находятся на паузе, - Песков

Песков о переговорах между РФ и Украиной

В РФ заявили о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Сейчас можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп", - сказал он.

В то же время, по его словам, "Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования".

"Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса относительно Украины", - добавил Песков.

+7
Влучні удари по чутливим місцям рф швидко знімуть з паузи. Були б тільки ракети...
12.09.2025 14:01 Ответить
+3
Рашка миру не хоче - за шо балакати?
12.09.2025 13:57 Ответить
+3
Вести переговоры с кацапами можно только в полностью неадекватном состоянии...
12.09.2025 14:05 Ответить
Рашка миру не хоче - за шо балакати?
12.09.2025 13:57 Ответить
Пауза, почалася з моменту порушення московією головного документу і початку війни проти Мирної України:
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. ( Договір ратифіковано Законом N 13/98-ВР від 14.01.98 ). https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006
12.09.2025 14:40 Ответить
Там много разных договоров было.
Договор о государственной границе между Украиной и РФ подписан президентами Леонидом Кучмой и Владимиром Путиным 28 января 2003 года в Киеве и ратифицирован парламентами обеих стран.
12.09.2025 15:45 Ответить
Влучні удари по чутливим місцям рф швидко знімуть з паузи. Були б тільки ракети...
12.09.2025 14:01 Ответить
Міндіч в поті чола не випускає з рук викрутку та гайковерт.
12.09.2025 14:04 Ответить
І шоб не відриватись на перекури - робить це все прямо на золотому унітазі
12.09.2025 14:19 Ответить
Вести переговоры с кацапами можно только в полностью неадекватном состоянии...
12.09.2025 14:05 Ответить
Кацапы водят всех за нос. Неужели никто этого не видит.
12.09.2025 14:27 Ответить
12.09.2025 14:28 Ответить
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. ( Договір ратифіковано Законом N 13/98-ВР від 14.01.98 ).
https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006
12.09.2025 14:41 Ответить
А вони були, переговори? Наразі кацапня озвучувала тільки свої захцянки. А то зовсім різні речі...
12.09.2025 14:35 Ответить
Перебувають переговори на паузі тому що па-раша тормоз.
12.09.2025 15:18 Ответить
це погано містер пісь!!! Треба закінчувати війну ребзі.......
12.09.2025 15:54 Ответить
 
 