Переговоры между РФ и Украиной находятся на паузе, - Песков
В РФ заявили о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Сейчас можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп", - сказал он.
В то же время, по его словам, "Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования".
"Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса относительно Украины", - добавил Песков.
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. ( Договір ратифіковано Законом N 13/98-ВР від 14.01.98 ). https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006
Договор о государственной границе между Украиной и РФ подписан президентами Леонидом Кучмой и Владимиром Путиным 28 января 2003 года в Киеве и ратифицирован парламентами обеих стран.
https://zakon.rada.gov.ua/go/643_006