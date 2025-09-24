Росія продовжує затягувати війну і відмовляється від припинення вогню, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія відмовляється від припинення вогню та перемовин з Україною.

Про це голова держави сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що поки "триває війна Росії проти України, люди все ще гинутимуть щотижня". Він звернувся до учасників Генасамблеї ООН.

"Чи буде Росія завдяки торгівлі із вами фінансувати цю війну? Чи повернуться вкрадені діти? Чи звільнять заручників і військовополонених? Це залежить від вас. Росія викрала тисячі українських дітей, і ми повернули деяких з них назад, і я дякую всім, хто допоміг, але скільки часу знадобиться, щоб повернути їх усіх додому? Разом ми можемо багато чого змінити. Ми робимо все для того, щоб Європа дійсно допомагала, і ми розраховуємо на США. Не мовчіть, поки Росія продовжує затягувати цю війну і відмовляється від припинення вогню. Будь ласка, виступіть і засудіть це, будь ласка, приєднуйтесь до нас у захисті життя та міжнародного правопорядку. Люди чекають на дії", - наголосив Зеленський.

