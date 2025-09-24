УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9087 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
330 9

Гарантії безпеки забезпечують лише міцні союзи та власна зброя, - Зеленський

Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку". Однак лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Гарантії забезпечують тільки міцні союзи, сильні партнери та власна зброя",- сказав глава держави.

Він зазначив, що "міжнародне право діє лише за умови, що у вас впливові друзі, які готові за вас постояти".

"Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності",- сказав Зеленський.

Зеленський також додав, що "українці мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні".

"XXI століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність, - зброя вирішує, хто виживе... Українці не обирали цю реальність, вони, - мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні. Тому Україна інвестує в оборону. Для багатьох народів іншого виходу немає",- сказав очільник держави.

Читайте також: Жити в безпеці - це фундаментальне право України, тому важливо, щоб вона чинила опір Росії, - Макрон в ООН

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) гарантії безпеки (302)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Асфальт, Асфальт і "перестать стрелять!!!
показати весь коментар
24.09.2025 17:21 Відповісти
А «Безпекові угоди» вже не забезпечують ?
показати весь коментар
24.09.2025 17:28 Відповісти
Порошенко це розумів. А що зробив ти, коли дорвався до влади в 19-му?
показати весь коментар
24.09.2025 17:21 Відповісти
Ну що, чучхе, хлопці?
показати весь коментар
24.09.2025 17:23 Відповісти
Для початку Вова, створи союз зі здоровим глуздом, бо ти далекий від реальності.🤡
показати весь коментар
24.09.2025 17:24 Відповісти
ша пазволєна "бику Трампу " нє пазволєно його зЄльній копії в Україні .Україна тримається завдяки народу, а не "погрязлій в старих пороках" команді Зеленського, - The Economist Джерело: https://censor.net/ua/n3575880
показати весь коментар
24.09.2025 17:31 Відповісти
Європа та взагалі НАТО обісралися від дронів - квіточок без вибухівки витрачати мільйони, а іншому вони 3 роки не вчилися й не мають засобів. От тепер це нова ФІШКА для Буратіно пишатися й піаритися па-Черчеллівськи!

вовка- ти ж казав ти НЕТРЯПКАЯКАСЬ -доведи!
Почни відреагувати на те як тебе, вже КОЖНОГО ДНЯ!!! шпиняє під сраку все світове ЗМІ , й не своїми даними а даними з Києва від твоїх типу соратників..
Переобери нову коаліцію -опозицію й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака заміни на справжніх профі дипломатів -патріотів . Закрий усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижени Татарова та Єрмака ... Й сядь собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...Й розповідай про здобутки та прориви на вечірньому буратіно-шоу - "ПРЕЗИДЕНТ ЗВІТУЄ"..

ти ж показав, як ти швидко умієш поставити на коліна своїх слуг в часи картонного протесту , ТО ЗРОБЮИ ВЧИНОК взворотньму напрямку - закрий рота світовому змі писати ПРо те, ЯКЕ ТИ ГНИЛЕ В КЛЕШНЯХ ЄРМАКА!!!
показати весь коментар
24.09.2025 17:27 Відповісти
Власна зброя, удобище зелене! Власна зброя!
Але ж то не для блазня і його зеленого цирку. В цирковому училищі про те, як організовувати виробництво не вчать. Там, хіба, хреном на роялі...
От і маємо...
показати весь коментар
24.09.2025 17:30 Відповісти
Ой, що прочитав? Власна, асфальтна?
показати весь коментар
24.09.2025 17:58 Відповісти
 
 