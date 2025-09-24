Гарантії безпеки забезпечують лише міцні союзи та власна зброя, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку". Однак лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї.
Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Гарантії забезпечують тільки міцні союзи, сильні партнери та власна зброя",- сказав глава держави.
Він зазначив, що "міжнародне право діє лише за умови, що у вас впливові друзі, які готові за вас постояти".
"Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності",- сказав Зеленський.
Зеленський також додав, що "українці мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні".
"XXI століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність, - зброя вирішує, хто виживе... Українці не обирали цю реальність, вони, - мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні. Тому Україна інвестує в оборону. Для багатьох народів іншого виходу немає",- сказав очільник держави.
вовка- ти ж казав ти НЕТРЯПКАЯКАСЬ -доведи!
Почни відреагувати на те як тебе, вже КОЖНОГО ДНЯ!!! шпиняє під сраку все світове ЗМІ , й не своїми даними а даними з Києва від твоїх типу соратників..
Переобери нову коаліцію -опозицію й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака заміни на справжніх профі дипломатів -патріотів . Закрий усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижени Татарова та Єрмака ... Й сядь собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...Й розповідай про здобутки та прориви на вечірньому буратіно-шоу - "ПРЕЗИДЕНТ ЗВІТУЄ"..
ти ж показав, як ти швидко умієш поставити на коліна своїх слуг в часи картонного протесту , ТО ЗРОБЮИ ВЧИНОК взворотньму напрямку - закрий рота світовому змі писати ПРо те, ЯКЕ ТИ ГНИЛЕ В КЛЕШНЯХ ЄРМАКА!!!
Але ж то не для блазня і його зеленого цирку. В цирковому училищі про те, як організовувати виробництво не вчать. Там, хіба, хреном на роялі...
От і маємо...