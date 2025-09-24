Гарантії безпеки забезпечують лише міцні союзи та власна зброя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку". Однак лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Гарантії забезпечують тільки міцні союзи, сильні партнери та власна зброя",- сказав глава держави.

Він зазначив, що "міжнародне право діє лише за умови, що у вас впливові друзі, які готові за вас постояти".

"Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності",- сказав Зеленський.

Зеленський також додав, що "українці мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні".

"XXI століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність, - зброя вирішує, хто виживе... Українці не обирали цю реальність, вони, - мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні. Тому Україна інвестує в оборону. Для багатьох народів іншого виходу немає",- сказав очільник держави.

