Жити в безпеці - це фундаментальне право України, тому важливо, щоб вона чинила опір Росії, - Макрон в ООН

Російська агресія є викликом для всього світу. Жити в безпеці й не боятися, що Росія знову нападе - це фундаментальне право України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у своїй промові на загальних дебатах високого рівня Генасамблеї ООН в Нью-Йорку,.

"Російська агресія - це не проблема Європи, а проблема всіх нас тут. Російська агресія ставить вічне питання про авторитет права проти закону сили, про свободу проти імперіалізму. Україна не хотіла війни. Вона хоче миру. Франція також хоче миру. Європейці хочуть миру, Сполучені Штати Америки хочуть миру", - зазначив він.

Макрон наголосив, що це фундаментальне право України - жити в безпеці й більше не боятися, що Росія знову на неї нападе.

"Саме тому так важливо, щоб Україна чинила опір Росії й здобула такий мир, який не дозволить, щоб у неї знову відібрали її території, дітей, багатство й майбутнє. Саме тому Франція разом із Великою Британією створила коаліцію добровольців із 35 держав, щоб надати Україні життєво необхідні довгострокові гарантії безпеки", - додав французький президент.

