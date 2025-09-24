УКР
Новини Гарантії безпеки для України
435 3

Жити в безпеці - це фундаментальне право України, тому важливо, щоб вона чинила опір Росії, - Макрон в ООН

Макрон про безпеку України

Російська агресія є викликом для всього світу. Жити в безпеці й не боятися, що Росія знову нападе - це фундаментальне право України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у своїй промові на загальних дебатах високого рівня Генасамблеї ООН в Нью-Йорку,.

"Російська агресія - це не проблема Європи, а проблема всіх нас тут. Російська агресія ставить вічне питання про авторитет права проти закону сили, про свободу проти імперіалізму. Україна не хотіла війни. Вона хоче миру. Франція також хоче миру. Європейці хочуть миру, Сполучені Штати Америки хочуть миру", - зазначив він.

Макрон наголосив, що це фундаментальне право України - жити в безпеці й більше не боятися, що Росія знову на неї нападе.

"Саме тому так важливо, щоб Україна чинила опір Росії й здобула такий мир, який не дозволить, щоб у неї знову відібрали її території, дітей, багатство й майбутнє. Саме тому Франція разом із Великою Британією створила коаліцію добровольців із 35 держав, щоб надати Україні життєво необхідні довгострокові гарантії безпеки", - додав французький президент.

Автор: 

безпека (961) Макрон Емманюель (1610) війна в Україні (6319)
Отдельное спасибо, мсье Макрон
За прогулку по Нью- Йорка
Это была такая красивая политическая импровизация
Умыли вы Трампа ,снова умыли...
24.09.2025 13:17 Відповісти
найвразливiше повiдомлення останнiх днiв було про готовнiсть Естонii розмiстити у себе англiйську ядерну зброю.тож якщо це реально,то чому не розмiстити таку в Украiнi? а всi цi балачки загального плану давно вже набридли,та вплив iх на ситуацiю практично нульовий.
24.09.2025 13:26 Відповісти
Дякую Макрону. Раніше я ніколи не була їого прихильницею, а зараз це насправді найкращий варіант для України. Він нас реально підтримує і дає допомогу. Від самого початку війни Україна також має надійну і безумовну підтримку партії Зелених на чолі з Янік Жадо. Всі інші вороги України, вони або отримували гроші від ***** на свої виборчі компанії, або розповідають про єдність пролетаріату всіх країн та відмовляються визнавати провину всіх москалів в агресії проти України. Отож дякую Макрону за незламну і дійсну підтримку.
24.09.2025 13:59 Відповісти
 
 