Жить в безопасности - это фундаментальное право Украины, поэтому важно, чтобы она сопротивлялась России, - Макрон в ООН

Российская агрессия является вызовом для всего мира. Жить в безопасности и не бояться, что Россия снова нападет - это фундаментальное право Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своем выступлении на общих дебатах высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке,.

"Российская агрессия - это не проблема Европы, а проблема всех нас здесь. Российская агрессия ставит вечный вопрос об авторитете права против закона силы, о свободе против империализма. Украина не хотела войны. Она хочет мира. Франция также хочет мира. Европейцы хотят мира, Соединенные Штаты Америки хотят мира", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией, - Стубб

Макрон подчеркнул, что это фундаментальное право Украины - жить в безопасности и больше не бояться, что Россия снова на нее нападет.

"Именно поэтому так важно, чтобы Украина сопротивлялась России и получила такой мир, который не позволит, чтобы у нее снова отобрали ее территории, детей, богатство и будущее. Именно поэтому Франция вместе с Великобританией создала коалицию добровольцев из 35 государств, чтобы предоставить Украине жизненно необходимые долгосрочные гарантии безопасности", - добавил французский президент.

Читайте: Все страны Европы сталкиваются с дестабилизацией со стороны РФ, - Макрон