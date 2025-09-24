РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9825 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
387 3

Жить в безопасности - это фундаментальное право Украины, поэтому важно, чтобы она сопротивлялась России, - Макрон в ООН

Макрон о безопасности Украины

Российская агрессия является вызовом для всего мира. Жить в безопасности и не бояться, что Россия снова нападет - это фундаментальное право Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своем выступлении на общих дебатах высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке,.

"Российская агрессия - это не проблема Европы, а проблема всех нас здесь. Российская агрессия ставит вечный вопрос об авторитете права против закона силы, о свободе против империализма. Украина не хотела войны. Она хочет мира. Франция также хочет мира. Европейцы хотят мира, Соединенные Штаты Америки хотят мира", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией, - Стубб

Макрон подчеркнул, что это фундаментальное право Украины - жить в безопасности и больше не бояться, что Россия снова на нее нападет.

"Именно поэтому так важно, чтобы Украина сопротивлялась России и получила такой мир, который не позволит, чтобы у нее снова отобрали ее территории, детей, богатство и будущее. Именно поэтому Франция вместе с Великобританией создала коалицию добровольцев из 35 государств, чтобы предоставить Украине жизненно необходимые долгосрочные гарантии безопасности", - добавил французский президент.

Читайте: Все страны Европы сталкиваются с дестабилизацией со стороны РФ, - Макрон

Автор: 

безопасность (1130) Макрон Эмманюэль (1453) война в Украине (6239)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отдельное спасибо, мсье Макрон
За прогулку по Нью- Йорка
Это была такая красивая политическая импровизация
Умыли вы Трампа ,снова умыли...
показать весь комментарий
24.09.2025 13:17 Ответить
найвразливiше повiдомлення останнiх днiв було про готовнiсть Естонii розмiстити у себе англiйську ядерну зброю.тож якщо це реально,то чому не розмiстити таку в Украiнi? а всi цi балачки загального плану давно вже набридли,та вплив iх на ситуацiю практично нульовий.
показать весь комментарий
24.09.2025 13:26 Ответить
Дякую Макрону. Раніше я ніколи не була їого прихильницею, а зараз це насправді найкращий варіант для України. Він нас реально підтримує і дає допомогу. Від самого початку війни Україна також має надійну і безумовну підтримку партії Зелених на чолі з Янік Жадо. Всі інші вороги України, вони або отримували гроші від ***** на свої виборчі компанії, або розповідають про єдність пролетаріату всіх країн та відмовляються визнавати провину всіх москалів в агресії проти України. Отож дякую Макрону за незламну і дійсну підтримку.
показать весь комментарий
24.09.2025 13:59 Ответить
 
 