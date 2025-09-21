РУС
Новости
1 307 13

Гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией, - Стубб

Стубб о гарантиях безопасности Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае будущего мирного соглашения между Украиной и РФ нужен правдоподобный сдерживающий фактор от возможного повторного нападения России. По его словам, гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией.

Об этом он сказал в комментарии The Guardian в субботу, 20 сентября, перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обсуждаемые "Коалицией желающих" гарантии безопасности для Украины заставят европейские страны, которые подпишут соглашение, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины в будущем.

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным",- считает Стубб.

По словам политика, гарантии безопасности вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией. Он также подчеркнул, что РФ не должна иметь права вето относительно формата гарантий безопасности для Украины.

"Россия абсолютно не имеет права голоса в суверенных решениях независимого государства... Поэтому для меня это не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное", - добавил финский лидер.

Топ комментарии
+6
Цей чоловік постійно говорить правильні речі. Цінуємо і шануємо !!!
20.09.2025 23:42
+3
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій для України, і запропонував відмовитися від цього терміну.

Про це він заявив у виступі на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сікорський заявив, що Україна, на його переконання, "вже має гарантії, нехай вони і називаються "запевненнями" у Будапештському меморандумі". У разі надання інших, більш конкретних гарантій вони не спрацюють, переконаний він.

Міністр нагадав, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії: "Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (тобто на Україну - ЄП), ми розпочнемо війну на його захист".

"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні - ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих, - поділився він своїми міркуваннями. - Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".
21.09.2025 00:36
+2
Так всі, крім орбана і фіцо (і греків) , у єс говорять правильні речі . В дію це ніколи не переходить
21.09.2025 00:14
показать весь комментарий
чесно й головне - "ЗА УМОВИ ПРАВДОПОДІБНОСТІ "гарантій а не ...
21.09.2025 01:42
Говорунів вже багато бачили, а потім поїде грати з Трампом у гольф.
21.09.2025 05:49
Треба якось вуха не надто розвісювати, які можуть бути гарантії, коли ця сциклива шарага навіть дрони над своєю територією боїться збивати, а коли Ердоган збив літак, вони відразу від нього відхрестились, забувши про 5-ту статтю. Ніколи не вірь словам. вірь діям.
21.09.2025 05:49 Ответить
Європейці без сорому водять Україні по губах... пальцем.

Основні умови Московського перемир'я (19 вересня 1944 р.)
Територіальні втрати:
Повернення СРСР усіх територій, які він отримав після Зимової війни (1940 р.): Карельський перешийок, Виборг, території в Ладозькій Карелії.
Передача області Петсамо (Печенга) СРСР.
Аренда радянською стороною військово-морської бази в Порккала (біля Гельсінкі) на 50 років (фактично СРСР вивівся звідти у 1956 р.).
Військові обмеження:
Роззброєння німецьких військ на території Фінляндії (що призвело до Лапландської війни проти Німеччини у 1944-45 рр.).
Обмеження чисельності збройних сил Фінляндії.
Репарації:
Фінляндія зобов'язувалась виплатити СРСР 300 мільйонів доларів (у цінах 1938 року) товарами - здебільшого промисловою продукцією (метал, судна, деревообробка) протягом 6 років.
Політичні умови:
Визнання заборони фашистських організацій.
Притягнення до відповідальності політичних і військових діячів, які вели "політику війни" проти СРСР (зокрема процес над президентом Рісто Рюті).
Гарантія, що Фінляндія вестиме дружню політику щодо СРСР.
20.09.2025 23:47 Ответить
Як Зеленський з Малюком своїм МІНДІЧЕМ ?
20.09.2025 23:47
Як Зеленський з Малюком своїм МІНДІЧЕМ ?
Орбан, фіцо-недострєльонний, Трамп-бите вухо, тому підтвердження!!
21.09.2025 01:50
Найняти туарегів! Найняти ПВК та сформувати добровольчі легіони.
20.09.2025 23:49
Найняти туарегів! Найняти ПВК та сформувати добровольчі легіони.
21.09.2025 00:50
У необхідній кількості для кого? Для НАТИ, котра боїться ескалації, яи для ЗСУ, котрі хочуть звільнити свої території? Зброю у кількості "кабм чєво нє вишла" ми вже отримуємо.
21.09.2025 00:52
 
 