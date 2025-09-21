Гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае будущего мирного соглашения между Украиной и РФ нужен правдоподобный сдерживающий фактор от возможного повторного нападения России. По его словам, гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией.

Об этом он сказал в комментарии The Guardian в субботу, 20 сентября, перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обсуждаемые "Коалицией желающих" гарантии безопасности для Украины заставят европейские страны, которые подпишут соглашение, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины в будущем.

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным",- считает Стубб.

По словам политика, гарантии безопасности вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией. Он также подчеркнул, что РФ не должна иметь права вето относительно формата гарантий безопасности для Украины.

"Россия абсолютно не имеет права голоса в суверенных решениях независимого государства... Поэтому для меня это не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное", - добавил финский лидер.

