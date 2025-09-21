Гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае будущего мирного соглашения между Украиной и РФ нужен правдоподобный сдерживающий фактор от возможного повторного нападения России. По его словам, гарантии безопасности для Украины возможны только при готовности к борьбе с Россией.
Об этом он сказал в комментарии The Guardian в субботу, 20 сентября, перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что обсуждаемые "Коалицией желающих" гарантии безопасности для Украины заставят европейские страны, которые подпишут соглашение, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины в будущем.
"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным",- считает Стубб.
По словам политика, гарантии безопасности вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией. Он также подчеркнул, что РФ не должна иметь права вето относительно формата гарантий безопасности для Украины.
"Россия абсолютно не имеет права голоса в суверенных решениях независимого государства... Поэтому для меня это не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное", - добавил финский лидер.
Про це він заявив у виступі на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Сікорський заявив, що Україна, на його переконання, "вже має гарантії, нехай вони і називаються "запевненнями" у Будапештському меморандумі". У разі надання інших, більш конкретних гарантій вони не спрацюють, переконаний він.
Міністр нагадав, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії: "Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (тобто на Україну - ЄП), ми розпочнемо війну на його захист".
"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні - ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих, - поділився він своїми міркуваннями. - Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".