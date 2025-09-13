РУС
Стубб: Сначала прекращение убийств, а уже потом мирные переговоры

Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что началу мирных переговоров Украины и России должно предшествовать прекращение боевых действий.

Об этом финский лидер сказал во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Последовательность шагов должна быть следующей: сначала должно быть прекращение убийств, затем - мирные переговоры, а уже потом - условия гарантий безопасности для Украины", - сказал президент Финляндии.

В то же время Стубб отказался отвечать на вопрос, придется ли Украине по результатам войны пойти на территориальные уступки.

Читайте также: Следующим шагом Путина должно стать немедленное прекращение огня в Украине, - Британия в ООН

"Я финн, а потому не буду отвечать на этот вопрос", - заявил он, однако добавил, что если "выбор будет заключаться между Ялтой и Хельсинки, я хочу, чтобы это было Хельсинки".

"Мы сохранили свою независимость, в отличие от стран Балтии. Да, мы потеряли около 10% своей территории, но мы сохранили свою независимость", - заявил политик.

Напомним, что также Стубб заявлял о том, что Украина должна выдвигать максималистские требования к РФ.

Читайте также: Россия выдвигает максималистские требования, то и Украина должна делать так же, - Стубб

+3
путлєр на мир не йде - твої подальші кроки - Стубб!?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:17 Ответить
+3
З кацапами вже раніше було купа домовленостей про тимчасове припинення вогню.
Кацапи ніколи їх не дотримувались.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:20 Ответить
+3
Які , від нього , можуть бути кроки ? На Фінляндію ніхто не нападав ...
показать весь комментарий
13.09.2025 22:30 Ответить
А хто ж тоді в неї забрав Карелію Виборг як не кацапи
показать весь комментарий
13.09.2025 22:33 Ответить
Це вчора було , чи позавчора... ?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:38 Ответить
Друга Світова - як тоді забрали у фінів і ніхто навіть не крякнув - так і в нас позавчора рашка переписала на себе Крим і Захід втерся
показать весь комментарий
13.09.2025 22:43 Ответить
Спочатку повішання *****, вивід рашистських військ з України а потім переговори. Да і то всі переговори з рашистами не мають сенсу. Просто показати рашистам де їх місце і обов'язки
показать весь комментарий
13.09.2025 22:18 Ответить
28.02.25 19:21 РФ порушить припинення вогню, щойно ми його приймемо. Путін має заплатити за війну, - Зеленський. Президент України Володимир Зеленський прокоментував потенційне припинення вогню з РФ для завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3538535
показать весь комментарий
13.09.2025 22:22 Ответить
І як ти збираєшся змусити росію припинити вбивства?
Санкціями проти 20 танкерів, які через місяць будуть перереєстровані під іншим ім'ям?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:24 Ответить
Про що можна вести переговори з вбивцями?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:26 Ответить
"Послідовність кроків має бути наступною: спочатку має бути припинення вбивств, потім - мирні переговори, а вже потім - умови гарантій безпеки для України",- сказав президент Фінляндії. Джерело: https://censor.net/ua/n3573960
Логічно. Без виконання перших двох пунктів виконання третього не реальне.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:49 Ответить
Хіба не зрозуміло, що бойові дії можуть закінчитись тільки на кордоні України з пінкдогстаном? А мирні перемови, тільки після куйлов у Гаазі та виплати репарацій?
Та ще треба брати до уваги ************* краснова "трампакса", який вже почав війну з Європою! Та дозволив бомбити Польшу, при зустрічі на Алясці.
PS: А ми все дивуємось, ну як це так?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:52 Ответить
Єдина гарантія це зброя і армія здатна не тільки звільнити Україну,а й витягнути ***** за яйця з бункеру і насадити дупою на черенок лопати. Всі ці "танці з бубном" про "мирну оборудку з втратою територій", якісь неіснуючі "безпекові гарантії для України" лише спосіб тягнути час і тішити нарцисичне его Деменція Трумпа.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:54 Ответить
 
 