Стубб: Сначала прекращение убийств, а уже потом мирные переговоры
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что началу мирных переговоров Украины и России должно предшествовать прекращение боевых действий.
Об этом финский лидер сказал во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Последовательность шагов должна быть следующей: сначала должно быть прекращение убийств, затем - мирные переговоры, а уже потом - условия гарантий безопасности для Украины", - сказал президент Финляндии.
В то же время Стубб отказался отвечать на вопрос, придется ли Украине по результатам войны пойти на территориальные уступки.
"Я финн, а потому не буду отвечать на этот вопрос", - заявил он, однако добавил, что если "выбор будет заключаться между Ялтой и Хельсинки, я хочу, чтобы это было Хельсинки".
"Мы сохранили свою независимость, в отличие от стран Балтии. Да, мы потеряли около 10% своей территории, но мы сохранили свою независимость", - заявил политик.
Напомним, что также Стубб заявлял о том, что Украина должна выдвигать максималистские требования к РФ.
Кацапи ніколи їх не дотримувались.
Санкціями проти 20 танкерів, які через місяць будуть перереєстровані під іншим ім'ям?
Логічно. Без виконання перших двох пунктів виконання третього не реальне.
Та ще треба брати до уваги ************* краснова "трампакса", який вже почав війну з Європою! Та дозволив бомбити Польшу, при зустрічі на Алясці.
PS: А ми все дивуємось, ну як це так?