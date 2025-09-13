Стубб: Сначала прекращение убийств, а уже потом мирные переговоры

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что началу мирных переговоров Украины и России должно предшествовать прекращение боевых действий.

Об этом финский лидер сказал во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Последовательность шагов должна быть следующей: сначала должно быть прекращение убийств, затем - мирные переговоры, а уже потом - условия гарантий безопасности для Украины", - сказал президент Финляндии.

В то же время Стубб отказался отвечать на вопрос, придется ли Украине по результатам войны пойти на территориальные уступки.

"Я финн, а потому не буду отвечать на этот вопрос", - заявил он, однако добавил, что если "выбор будет заключаться между Ялтой и Хельсинки, я хочу, чтобы это было Хельсинки".

"Мы сохранили свою независимость, в отличие от стран Балтии. Да, мы потеряли около 10% своей территории, но мы сохранили свою независимость", - заявил политик.

Напомним, что также Стубб заявлял о том, что Украина должна выдвигать максималистские требования к РФ.

