Россия выдвигает максималистские требования, поэтому Украина должна поступать так же, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина должна выдвигать максималистские требования к РФ.
Об этом он сказал во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Базовые принципы урегулирования: суверенитет, независимость, а также территориальная целостность", - заявил он.
На вопрос, являются ли эти требования реалистичными, Стубб ответил, что если "Россия выдвигает максималистские требования - то и Украина должна делать так же".
Стубб также считает, что мирные переговоры продвигаются достаточно быстро.
"Президент Трамп все больше разочаровывается в Путине. Парижская встреча показала готовность Соединенных Штатов к экономическому давлению на РФ",- сказал глава Финляндии.
В то же время Стубб убежден - "ситуация на земле не такая уж и плохая для Украины".
"Россия захватывает 18 квадратных километров в сутки ценой 7000 убитых и раненых за неделю. Российская экономика не хорошо себя чувствует. Хотя (российский) центробанк работает хорошо, но и они не волшебники", - заявил политик.
По мнению финского президента, экономическое давление на Россию все же заставит Владимира Путина начать реальные переговоры о завершении войны.
Он также добавил, что следующим шагом для принуждения к миру должно стать "прекращение возможности России получения денег от продажи углеводов".
