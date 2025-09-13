РУС
Россия выдвигает максималистские требования, поэтому Украина должна поступать так же, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина должна выдвигать максималистские требования к РФ.

Об этом он сказал во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Базовые принципы урегулирования: суверенитет, независимость, а также территориальная целостность", - заявил он.

На вопрос, являются ли эти требования реалистичными, Стубб ответил, что если "Россия выдвигает максималистские требования - то и Украина должна делать так же".

Стубб также считает, что мирные переговоры продвигаются достаточно быстро.

"Президент Трамп все больше разочаровывается в Путине. Парижская встреча показала готовность Соединенных Штатов к экономическому давлению на РФ",- сказал глава Финляндии.

В то же время Стубб убежден - "ситуация на земле не такая уж и плохая для Украины".

"Россия захватывает 18 квадратных километров в сутки ценой 7000 убитых и раненых за неделю. Российская экономика не хорошо себя чувствует. Хотя (российский) центробанк работает хорошо, но и они не волшебники", - заявил политик.

По мнению финского президента, экономическое давление на Россию все же заставит Владимира Путина начать реальные переговоры о завершении войны.

Он также добавил, что следующим шагом для принуждения к миру должно стать "прекращение возможности России получения денег от продажи углеводов".

+2
ерЗе так і робить. За частиною вимог він №1 у світі.
13.09.2025 21:38
+2
13.09.2025 21:42
+2
Кубань, Білгород, Курськ це Україна. А все інше розділити на три частини...
13.09.2025 21:58
Балачки
13.09.2025 21:36
ерЗе так і робить. За частиною вимог він №1 у світі.
13.09.2025 21:38
13.09.2025 21:42
Так, щоб не було і натяку на якісь домовленості і війна тривала подовше.
13.09.2025 21:44
Треба збагачувати уран
13.09.2025 21:45
Іран
13.09.2025 21:51
Ізраїль
13.09.2025 21:55
Можливо. Є в нас технології цього процесу, або ж спеціалісти, здатні їх створити? Плескати язиком й гавчик на подвір'ї добре вміє.
13.09.2025 21:59
рашка взагалі немає права будь які вимоги висувати!! Коли вже до вас це дійде, ,,союзнички"- куройо....и??!!!
13.09.2025 21:45
Всі лізуть з порадами - чого ж ти не скажеш - рашка віддай Карелію віддай Виборг - максималіст!
13.09.2025 21:51
Ага...а ну ка быстра сцуки ростовскую и белгородскую область на бочку,если хотите чтобы мы не пили кофе в Крыму в 2024......Таганрог,где родился Чехов и писал "Родился я в славном украинском горде Таганрог"-это вообще отдельная тема....
13.09.2025 21:56
Кубань, Білгород, Курськ це Україна. А все інше розділити на три частини...
13.09.2025 21:58
Як Фінляндія в 1945 році.
13.09.2025 21:58
На жаль Фінляндія втратила Карелію...
13.09.2025 22:14
По-перше, не тільки Карелію, там і ще території забрали. А також Фінляндія заплатила 7 мільярдів доларів (на нинішні гроші) репарацій, в 17 км від Хельсінок була радянська військова база, Фінляндія не приймала участі в плані Маршалла, були обмеження на військо, усіх фінських міністрів призначали з дозволу Москви, забороняли книги й фільми, які не схвалювали в Москві, зняли заборону на комуністичну партію.

Але про це місцеві цензорівські адепти "фіни перемогли у війні" не розповідають)
13.09.2025 22:29
Цікаво. Я про це не знав. Обов'язково почитаю. А ви де про це читали?
13.09.2025 22:43
Та на різних сайтах, різних подкастах. А ось наприклад коротко і зрозуміло.

https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Armistice

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Порккала (військово-морська база)
13.09.2025 22:55
яка високоінтелектуальна пика! коли Карелію і Виборг підеш війдвойовувавти?
13.09.2025 21:59
Та він бадьорить українців, аби потім не довелося фінам ще чогось відвойовувати.
13.09.2025 22:03
Согласен,а то что-то о границах 91г забыли.
13.09.2025 22:03
Наша максимальна вимога - повернення Україні усіх її колоній до 1238 року (Суздаль, Владімір, Ростов Заліський, Кучково-москва, Рязань, Бєлгород, Смоленск, Брянськ, Курськ тощо), а також усі українські території, які належали УНР по Кавказ.
13.09.2025 22:05
Прекрасна вимога. Ви маєте до розпоряди необхідні засоби і здатні її забезпечити?
13.09.2025 22:09
Читайте статтю. Головне - вимоги. Усе інше владнається шляхом переговорів. Як мінімум, кордони 1991 року.
13.09.2025 22:14
Вас особисто не нудить від СЛОВОБЛУДСТВА? Ну скільки можна брехати самим собі?
13.09.2025 22:20
Завали ї 6ал о, nigapcький бот.
Мета України у цій війні: повне тотальне винищення усієї підарської кацапської біомаси, якої лишилося 80-85 млн.
Обов'язково самок і личинок.
Усіх.
1 МЛН СОУ вже утилізували.
Далі справа піде жвавіше і цікавіше.
Треба вивчати досвід нацистів щодо крематоріїв і газових камер.
Але швидше та краще допоможуть назавжди вирішити т.зв. руzкій вопрос мільйони дронів з ШІ і машинним зором, які методично винищать усе по кордону України вглиб підарашки на 2 тис. км.
Ми вб'ємо усіх без винятку кацапів.
Усіх.
Слава Україні!
13.09.2025 23:28
Це "офіцер запасу у відставці", у нього всі повинні воювати, окрім нього. Одним словом, популіст.
13.09.2025 23:34
Цілком згоден, Україна має висувати максималістські вимоги і це буде асиметрично, як кажуть рашисти " требуй по максимуму в итоге получиш то на што и не надеялся" але для кремлівських агентів у владі це табу. Ще рік тому zе. казало що перемогою для України буде кордони 91-го а тепер перемога є те що Росія нас ще досі не окупувала. Так що очікувати від зрадників діяти асиметрично це не реально, не важко уявити що воно нам буде розповідати через рік, якщо ми дотяннемо до того часу.Хто хто а Фіни прекрасно розуміють як потрібно розмовляти з андрофагами.
13.09.2025 22:07
Максималістська побажанка в контексті війни з пітьмою у Зеленського/Єрмака є - це відкат рашистських військ на ЛБЗ 23 лютого 2022 року. Яка б стала їх найвеличнішою перемогою. Якою б вони воліли заткнути всіх, хто зараз їх нещадно критикує за ту катастрофу, до якої вони привели Україну своєю самовпевненою тупістю, глупістю та постійними пОступками смертельному ворогу. Адже анексія Криму та ОРДЛО рашистами відбулась не за їх каденції.
З цим і на вибори спокійно можна йти.
13.09.2025 22:22
100%
Саме так і робиться політика - послідовно ! А то з початку - "кордони 1991 , кава в Криму " ... а зараз що ?
13.09.2025 22:34
Мде…
13.09.2025 23:39
Саме так
13.09.2025 23:40
 
 