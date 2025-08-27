Стубб и Моди обсудили прекращение войны РФ против Украины: "Это наша общая цель"

Президент Финляндии Александр Стубб провел 27 августа разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого обсуждалось завершение войны России против Украины.

Об этом Стубб сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с премьер-министром Индии Моди. Мы обсудили необходимость справедливого и долгосрочного решения войны России в Украине. Окончание войны отвечает интересам всех нас, это общая цель. Индия играет важную роль. Ее слушают и уважают на Юге, Западе и Востоке", - подчеркнул он.

Также стороны договорились о необходимости дальнейшего углубления отношений между Индией и ЕС.

