Новости Прекращение войны
355 1

Стубб и Моди обсудили прекращение войны РФ против Украины: "Это наша общая цель"

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб провел 27 августа разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого обсуждалось завершение войны России против Украины.

Об этом Стубб сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с премьер-министром Индии Моди. Мы обсудили необходимость справедливого и долгосрочного решения войны России в Украине. Окончание войны отвечает интересам всех нас, это общая цель. Индия играет важную роль. Ее слушают и уважают на Юге, Западе и Востоке", - подчеркнул он.

Также стороны договорились о необходимости дальнейшего углубления отношений между Индией и ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План надежной поддержки безопасности Украины продвигается вперед, - Стубб

Автор: 

Нарендра Моди (47) Стубб Александр (111) война в Украине (5841)
І що переконав Стубб цигана відмовитися від підтримки параші?
