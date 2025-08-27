РУС
Новости Разговор Зеленского и Стубба
232 3

План надежной поддержки безопасности Украины продвигается вперед, - Стубб

Стубб о плане поддержки безопасности Украины

Президент Финляндии Александр Стубб провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Стубб написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Тесное сотрудничество с президентом Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по результатам встречи в Вашингтоне. План мощной поддержки безопасности Украины продвигается вперед. Украина готова к миру, Россия просто выигрывает время", - говорится сообщении.

По словам Стубба, нужно большее давление на Россию, чтобы она согласилась сесть за стол переговоров.

Он подчеркнул, что Финляндия вместе с партнерами будет продолжать работать над достижением справедливого и прочного мира в Украине.

безопасность (1125) Стубб Александр (111)
Угу.
Вчора крашений пі'дор заявив що введе санкції проти України якщо вона не погодиться на капітуляцію.

Пряма мова якшо шо...

https://m.youtube.com/watch?v=OIXsWEIaJgM Forbes
показать весь комментарий
27.08.2025 13:24 Ответить
"Тісна співпраця з президентом Зеленським триває. Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні. План потужної підтримки безпеки України просувається вперед. Джерело: https://censor.net/ua/n3570780" В перекладі на людську мову: "Не робиться ні.....уя від слова зовсім"
показать весь комментарий
27.08.2025 13:28 Ответить
Коаліція імпотентів потужно заявляє про потужність намірів! Макарон разом зі Стармером потужно обісралися, не кажучу про хєра Мерца! За рудого пдра вже й казати язик болить
показать весь комментарий
27.08.2025 14:10 Ответить
 
 