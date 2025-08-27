План надежной поддержки безопасности Украины продвигается вперед, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Стубб написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Тесное сотрудничество с президентом Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по результатам встречи в Вашингтоне. План мощной поддержки безопасности Украины продвигается вперед. Украина готова к миру, Россия просто выигрывает время", - говорится сообщении.

По словам Стубба, нужно большее давление на Россию, чтобы она согласилась сесть за стол переговоров.

Он подчеркнул, что Финляндия вместе с партнерами будет продолжать работать над достижением справедливого и прочного мира в Украине.

