План надежной поддержки безопасности Украины продвигается вперед, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Стубб написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Тесное сотрудничество с президентом Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по результатам встречи в Вашингтоне. План мощной поддержки безопасности Украины продвигается вперед. Украина готова к миру, Россия просто выигрывает время", - говорится сообщении.
По словам Стубба, нужно большее давление на Россию, чтобы она согласилась сесть за стол переговоров.
Он подчеркнул, что Финляндия вместе с партнерами будет продолжать работать над достижением справедливого и прочного мира в Украине.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вчора крашений пі'дор заявив що введе санкції проти України якщо вона не погодиться на капітуляцію.
Пряма мова якшо шо...
https://m.youtube.com/watch?v=OIXsWEIaJgM Forbes