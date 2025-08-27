Зеленский в разговоре со Стуббом: Россияне дают негативные сигналы относительно встреч

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень хороший разговор - как и всегда, координируем наши позиции ради более весомых результатов. Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, также обсуждали отношения с США.

Также читайте: Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина, - Стубб

"Максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии.



Алекс, спасибо тебе за конструктив и советы и буду рад видеть с визитом в Киеве", - подытожил президент.

Также читайте: Надеюсь, терпение Трампа к России иссякнет, - Стубб