Зеленский в разговоре со Стуббом: Россияне дают негативные сигналы относительно встреч

Зеленский провел беседу со Стуббом Что обсуждали

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень хороший разговор - как и всегда, координируем наши позиции ради более весомых результатов. Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, также обсуждали отношения с США.

Также читайте: Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина, - Стубб

"Максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии.

Алекс, спасибо тебе за конструктив и советы и буду рад видеть с визитом в Киеве", - подытожил президент.

Также читайте: Надеюсь, терпение Трампа к России иссякнет, - Стубб

Зеленский Владимир (21735) Стубб Александр (111)
КЛОУН...16 млн біженців або 40% країни уже дали визначення і гарантіям і цій владі.
27.08.2025 11:41 Ответить
І що цікаво, якщо половина населення країни виїхала, то мені тепер в державі належить в два раза більше чого-то там?
27.08.2025 11:49 Ответить
2 метра під землею все що належить украм, решта - бородатим негоям
27.08.2025 11:53 Ответить
"При множенні будь-якого числа (або нуля) на нуль завжди виходить нуль" (с)
27.08.2025 11:55 Ответить
потужний переможний найдосвідченіший гарантійний обговорювач!!!
27.08.2025 11:44 Ответить
Скільки вже було цих самітів, платформ, планів, обговорень, архітектур, зустрічей, каоліцій, скільки вже бумаги пописано та підписано.. льють з пустого в порожне..
Треба будувати потужну та далекобійну зброю щоб розїбашити кацапстан так, щоб навідь якщо хотіли воювати далі, були невзмозі.
27.08.2025 11:51 Ответить
так і не второпаю куди поділися ті 28 тогорічних угод гарантії безпеки так розпиарені зеленим недоумком
27.08.2025 11:54 Ответить
Пішли за... будапештським меморандумом.
27.08.2025 12:00 Ответить
Два тижні тому казав, що сигнали позитивні
27.08.2025 12:02 Ответить
 
 