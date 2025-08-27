Зеленський у розмові зі Стуббом: Росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже хороша розмова – як і завжди, координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів. Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, також обговорювали відносини зі США.

"Максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії.



Алексе, дякую тобі за конструктив і поради та буду радий бачити з візитом у Києві", - підсумував президент.

