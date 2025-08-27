УКР
Новини Розмова Зеленського та Стубба
Зеленський у розмові зі Стуббом: Росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей

Зеленський провів розмову зі Стуббом Що обговорювали

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже хороша розмова – як і завжди, координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів. Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, також обговорювали відносини зі США.

Також читайте: Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна, - Стубб

"Максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії.

Алексе, дякую тобі за конструктив і поради та буду радий бачити з візитом у Києві", - підсумував президент.

Також читайте: Сподіваюсь, терпіння Трампа до Росії вичерпається, - Стубб

Зеленський Володимир (25275) Стубб Александр (114)
КЛОУН...16 млн біженців або 40% країни уже дали визначення і гарантіям і цій владі.
показати весь коментар
27.08.2025 11:41 Відповісти
І що цікаво, якщо половина населення країни виїхала, то мені тепер в державі належить в два раза більше чого-то там?
показати весь коментар
27.08.2025 11:49 Відповісти
2 метра під землею все що належить украм, решта - бородатим негоям
показати весь коментар
27.08.2025 11:53 Відповісти
"При множенні будь-якого числа (або нуля) на нуль завжди виходить нуль" (с)
показати весь коментар
27.08.2025 11:55 Відповісти
потужний переможний найдосвідченіший гарантійний обговорювач!!!
показати весь коментар
27.08.2025 11:44 Відповісти
Скільки вже було цих самітів, платформ, планів, обговорень, архітектур, зустрічей, каоліцій, скільки вже бумаги пописано та підписано.. льють з пустого в порожне..
Треба будувати потужну та далекобійну зброю щоб розїбашити кацапстан так, щоб навідь якщо хотіли воювати далі, були невзмозі.
показати весь коментар
27.08.2025 11:51 Відповісти
так і не второпаю куди поділися ті 28 тогорічних угод гарантії безпеки так розпиарені зеленим недоумком
показати весь коментар
27.08.2025 11:54 Відповісти
Пішли за... будапештським меморандумом.
показати весь коментар
27.08.2025 12:00 Відповісти
Два тижні тому казав, що сигнали позитивні
показати весь коментар
27.08.2025 12:02 Відповісти
 
 