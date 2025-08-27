План надійної підтримки безпеки України просувається вперед, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Тісна співпраця з президентом Зеленським триває. Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні. План потужної підтримки безпеки України просувається вперед. Україна готова до миру, Росія просто виграє час", - йдеться в повідомленні.
За словами Стубба, потрібен більший тиск на Росію, щоб вона погодилася сісти за стіл переговорів.
Він наголосив, що Фінляндія разом з партнерами продовжуватиме працювати над досягненням справедливого та міцного миру в Україні.
Вчора крашений пі'дор заявив що введе санкції проти України якщо вона не погодиться на капітуляцію.
Пряма мова якшо шо...
https://m.youtube.com/watch?v=OIXsWEIaJgM Forbes