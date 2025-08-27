УКР
Новини Розмова Зеленського та Стубба
План надійної підтримки безпеки України просувається вперед, - Стубб

Стуб про план підтримки безпеки України

Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Тісна співпраця з президентом Зеленським триває. Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні. План потужної підтримки безпеки України просувається вперед. Україна готова до миру, Росія просто виграє час", - йдеться в повідомленні.

За словами Стубба, потрібен більший тиск на Росію, щоб вона погодилася сісти за стіл переговорів.

Він наголосив, що Фінляндія разом з партнерами продовжуватиме працювати над досягненням справедливого та міцного миру в Україні.

Угу.
Вчора крашений пі'дор заявив що введе санкції проти України якщо вона не погодиться на капітуляцію.

Пряма мова якшо шо...

https://m.youtube.com/watch?v=OIXsWEIaJgM Forbes
27.08.2025 13:24 Відповісти
"Тісна співпраця з президентом Зеленським триває. Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні. План потужної підтримки безпеки України просувається вперед. Джерело: https://censor.net/ua/n3570780" В перекладі на людську мову: "Не робиться ні.....уя від слова зовсім"
27.08.2025 13:28 Відповісти
Коаліція імпотентів потужно заявляє про потужність намірів! Макарон разом зі Стармером потужно обісралися, не кажучу про хєра Мерца! За рудого пдра вже й казати язик болить
27.08.2025 14:10 Відповісти
 
 