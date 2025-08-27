План надійної підтримки безпеки України просувається вперед, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Тісна співпраця з президентом Зеленським триває. Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні. План потужної підтримки безпеки України просувається вперед. Україна готова до миру, Росія просто виграє час", - йдеться в повідомленні.

За словами Стубба, потрібен більший тиск на Росію, щоб вона погодилася сісти за стіл переговорів.

Він наголосив, що Фінляндія разом з партнерами продовжуватиме працювати над досягненням справедливого та міцного миру в Україні.

