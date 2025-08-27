338 1
Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ проти України: "Це наша спільна мета"
Президент Фінляндії Александр Стубб провів 27 серпня розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорювалося завершення війни Росії проти України.
Про це Стубб повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарна розмова з прем'єр-міністром Індії Моді. Ми обговорили необхідність справедливого і довгострокового вирішення війни Росії в Україні. Закінчення війни відповідає інтересам усіх нас, це спільна мета. Індія відіграє важливу роль. Її слухають і поважають на Півдні, Заході та Сході", - наголосив він.
Також сторони домовилися про необхідність подальшого поглиблення відносин між Індією та ЄС.
