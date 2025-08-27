УКР
Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ проти України: "Це наша спільна мета"

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб провів 27 серпня розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорювалося завершення війни Росії проти України.

Про це Стубб повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарна розмова з прем'єр-міністром Індії Моді. Ми обговорили необхідність справедливого і довгострокового вирішення війни Росії в Україні. Закінчення війни відповідає інтересам усіх нас, це спільна мета. Індія відіграє важливу роль. Її слухають і поважають на Півдні, Заході та Сході", - наголосив він.

Також сторони домовилися про необхідність подальшого поглиблення відносин між Індією та ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": План надійної підтримки безпеки України просувається вперед, - Стубб

Автор: 

Нарендра Моді (51) Стубб Александр (114) війна в Україні (5883)
І що переконав Стубб цигана відмовитися від підтримки параші?
27.08.2025 17:30 Відповісти
 
 