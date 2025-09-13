Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна має висувати максималістські вимоги до РФ.

Про це він сказав час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Базові принципи врегулювання: суверенітет, незалежність, а також територіальна цілісність",– заявив він.

На запитання, чи є ці вимоги реалістичними, Стубб відповів, що якщо "Росія висуває максималістські вимоги – то й Україна має робити так само".

Стубб також вважає, що мирні перемовини просуваються досить швидко.

"Президент Трамп все більше розчаровується в Путіні. Паризька зустріч показала готовність до Сполучених Штатів до економічного тиску на РФ",- сказав очільник Фінляндії.

Водночас Стубб переконаний – "ситуація на землі не така вже й погана для України".

"Росія захоплює 18 квадратних кілометрів на добу ціною 7000 вбитих та поранених за тиждень. Російська економіка не добре себе почуває. Хоча (російський) центробанк працює добре, але й вони не чарівники",– заявив політик.

На думку фінського президента, економічний тиск на Росію все ж таки змусить Володимира Путіна розпочати реальні переговори про завершення війни.

Він також додав, що наступним кроком для примусу до миру має стати "припинення можливості Росії отримання грошей від продажу вуглеводів".

