Росія висуває максималістські вимоги, то й Україна має робити так само, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна має висувати максималістські вимоги до РФ.
Про це він сказав час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Базові принципи врегулювання: суверенітет, незалежність, а також територіальна цілісність",– заявив він.
На запитання, чи є ці вимоги реалістичними, Стубб відповів, що якщо "Росія висуває максималістські вимоги – то й Україна має робити так само".
Стубб також вважає, що мирні перемовини просуваються досить швидко.
"Президент Трамп все більше розчаровується в Путіні. Паризька зустріч показала готовність до Сполучених Штатів до економічного тиску на РФ",- сказав очільник Фінляндії.
Водночас Стубб переконаний – "ситуація на землі не така вже й погана для України".
"Росія захоплює 18 квадратних кілометрів на добу ціною 7000 вбитих та поранених за тиждень. Російська економіка не добре себе почуває. Хоча (російський) центробанк працює добре, але й вони не чарівники",– заявив політик.
На думку фінського президента, економічний тиск на Росію все ж таки змусить Володимира Путіна розпочати реальні переговори про завершення війни.
Він також додав, що наступним кроком для примусу до миру має стати "припинення можливості Росії отримання грошей від продажу вуглеводів".
Але про це місцеві цензорівські адепти "фіни перемогли у війні" не розповідають)
https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Armistice
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Порккала (військово-морська база)
Мета України у цій війні: повне тотальне винищення усієї підарської кацапської біомаси, якої лишилося 80-85 млн.
Обов'язково самок і личинок.
Усіх.
1 МЛН СОУ вже утилізували.
Далі справа піде жвавіше і цікавіше.
Треба вивчати досвід нацистів щодо крематоріїв і газових камер.
Але швидше та краще допоможуть назавжди вирішити т.зв. руzкій вопрос мільйони дронів з ШІ і машинним зором, які методично винищать усе по кордону України вглиб підарашки на 2 тис. км.
Ми вб'ємо усіх без винятку кацапів.
Усіх.
Слава Україні!
З цим і на вибори спокійно можна йти.
Саме так і робиться політика - послідовно ! А то з початку - "кордони 1991 , кава в Криму " ... а зараз що ?