Росія висуває максималістські вимоги, то й Україна має робити так само, - Стубб

Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна має висувати максималістські вимоги до РФ.

Про це він сказав час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Базові принципи врегулювання: суверенітет, незалежність, а також територіальна цілісність",– заявив він.

На запитання, чи є ці вимоги реалістичними, Стубб відповів, що якщо "Росія висуває максималістські вимоги – то й Україна має робити так само".

Стубб також вважає, що мирні перемовини просуваються досить швидко.

"Президент Трамп все більше розчаровується в Путіні. Паризька зустріч показала готовність до Сполучених Штатів до економічного тиску на РФ",- сказав очільник Фінляндії.

Водночас Стубб переконаний – "ситуація на землі не така вже й погана для України".

"Росія захоплює 18 квадратних кілометрів на добу ціною 7000 вбитих та поранених за тиждень. Російська економіка не добре себе почуває. Хоча (російський) центробанк працює добре, але й вони не чарівники",– заявив політик.

На думку фінського президента, економічний тиск на Росію все ж таки змусить Володимира Путіна розпочати реальні переговори про завершення війни.

Він також додав, що наступним кроком для примусу до миру має стати "припинення можливості Росії отримання грошей від продажу вуглеводів".

+2
ерЗе так і робить. За частиною вимог він №1 у світі.
13.09.2025 21:38 Відповісти
+2
13.09.2025 21:42 Відповісти
+2
Кубань, Білгород, Курськ це Україна. А все інше розділити на три частини...
13.09.2025 21:58 Відповісти
Балачки
13.09.2025 21:36 Відповісти
13.09.2025 21:38 Відповісти
13.09.2025 21:42 Відповісти
Так, щоб не було і натяку на якісь домовленості і війна тривала подовше.
13.09.2025 21:44 Відповісти
Треба збагачувати уран
13.09.2025 21:45 Відповісти
Іран
13.09.2025 21:51 Відповісти
Ізраїль
13.09.2025 21:55 Відповісти
Можливо. Є в нас технології цього процесу, або ж спеціалісти, здатні їх створити? Плескати язиком й гавчик на подвір'ї добре вміє.
13.09.2025 21:59 Відповісти
рашка взагалі немає права будь які вимоги висувати!! Коли вже до вас це дійде, ,,союзнички"- куройо....и??!!!
13.09.2025 21:45 Відповісти
Всі лізуть з порадами - чого ж ти не скажеш - рашка віддай Карелію віддай Виборг - максималіст!
13.09.2025 21:51 Відповісти
Ага...а ну ка быстра сцуки ростовскую и белгородскую область на бочку,если хотите чтобы мы не пили кофе в Крыму в 2024......Таганрог,где родился Чехов и писал "Родился я в славном украинском горде Таганрог"-это вообще отдельная тема....
13.09.2025 21:56 Відповісти
13.09.2025 21:58 Відповісти
Як Фінляндія в 1945 році.
13.09.2025 21:58 Відповісти
На жаль Фінляндія втратила Карелію...
13.09.2025 22:14 Відповісти
По-перше, не тільки Карелію, там і ще території забрали. А також Фінляндія заплатила 7 мільярдів доларів (на нинішні гроші) репарацій, в 17 км від Хельсінок була радянська військова база, Фінляндія не приймала участі в плані Маршалла, були обмеження на військо, усіх фінських міністрів призначали з дозволу Москви, забороняли книги й фільми, які не схвалювали в Москві, зняли заборону на комуністичну партію.

Але про це місцеві цензорівські адепти "фіни перемогли у війні" не розповідають)

13.09.2025 22:29 Відповісти
13.09.2025 22:29 Відповісти
13.09.2025 22:43 Відповісти
13.09.2025 22:43 Відповісти
13.09.2025 22:55 Відповісти

https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Armistice

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Порккала (військово-морська база)
13.09.2025 22:55 Відповісти
13.09.2025 21:59 Відповісти
13.09.2025 21:59 Відповісти
13.09.2025 22:03 Відповісти
13.09.2025 22:03 Відповісти
13.09.2025 22:03 Відповісти
13.09.2025 22:03 Відповісти
13.09.2025 22:05 Відповісти
13.09.2025 22:05 Відповісти
13.09.2025 22:09 Відповісти
13.09.2025 22:09 Відповісти
13.09.2025 22:14 Відповісти
13.09.2025 22:14 Відповісти
13.09.2025 22:20 Відповісти
13.09.2025 22:20 Відповісти
Завали ї 6ал о, nigapcький бот.
Мета України у цій війні: повне тотальне винищення усієї підарської кацапської біомаси, якої лишилося 80-85 млн.
Обов'язково самок і личинок.
Усіх.
1 МЛН СОУ вже утилізували.
Далі справа піде жвавіше і цікавіше.
Треба вивчати досвід нацистів щодо крематоріїв і газових камер.
Але швидше та краще допоможуть назавжди вирішити т.зв. руzкій вопрос мільйони дронів з ШІ і машинним зором, які методично винищать усе по кордону України вглиб підарашки на 2 тис. км.
Ми вб'ємо усіх без винятку кацапів.
Усіх.
Слава Україні!
13.09.2025 23:28 Відповісти
Це "офіцер запасу у відставці", у нього всі повинні воювати, окрім нього. Одним словом, популіст.
13.09.2025 23:34 Відповісти
Цілком згоден, Україна має висувати максималістські вимоги і це буде асиметрично, як кажуть рашисти " требуй по максимуму в итоге получиш то на што и не надеялся" але для кремлівських агентів у владі це табу. Ще рік тому zе. казало що перемогою для України буде кордони 91-го а тепер перемога є те що Росія нас ще досі не окупувала. Так що очікувати від зрадників діяти асиметрично це не реально, не важко уявити що воно нам буде розповідати через рік, якщо ми дотяннемо до того часу.Хто хто а Фіни прекрасно розуміють як потрібно розмовляти з андрофагами.
13.09.2025 22:07 Відповісти
Максималістська побажанка в контексті війни з пітьмою у Зеленського/Єрмака є - це відкат рашистських військ на ЛБЗ 23 лютого 2022 року. Яка б стала їх найвеличнішою перемогою. Якою б вони воліли заткнути всіх, хто зараз їх нещадно критикує за ту катастрофу, до якої вони привели Україну своєю самовпевненою тупістю, глупістю та постійними пОступками смертельному ворогу. Адже анексія Криму та ОРДЛО рашистами відбулась не за їх каденції.
З цим і на вибори спокійно можна йти.
З цим і на вибори спокійно можна йти.
13.09.2025 22:22 Відповісти
100%
Саме так і робиться політика - послідовно ! А то з початку - "кордони 1991 , кава в Криму " ... а зараз що ?
13.09.2025 22:34 Відповісти
Мде…
13.09.2025 23:39 Відповісти
Саме так
13.09.2025 23:40 Відповісти
 
 