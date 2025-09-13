Стубб: Спочатку припинення вбивств, а вже потім мирні перемовини

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що початку мирних переговорів України та Росії має передувати припинення бойових дій.

Про це фінський лідер сказав під час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Послідовність кроків має бути наступною: спочатку має бути припинення вбивств, потім – мирні переговори, а вже потім – умови гарантій безпеки для України",– сказав президент Фінляндії.

Водночас Стубб відмовився відповідати на питання, чи доведеться Україні за результатами війни піти на територіальні поступки.

"Я фін, а тому не буду відповідатиму на це питання",– заявив він, проте додав, що якщо "вибір буде полягати між Ялтою та Гельсінкі, я хочу, щоб це було Гельсінкі".

"Ми зберегли свою незалежність, на відміну від країн Балтії. Так, ми втратили біля 10% своєї території, але ми зберегли свою незалежність",- заявив політик.

Нагадаємо, що також Стубб заявляв про те, що Україна має висувати максималістські вимоги до РФ.

