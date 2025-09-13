УКР
Стубб: Спочатку припинення вбивств, а вже потім мирні перемовини

Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що початку мирних переговорів України та Росії має передувати припинення бойових дій.

Про це фінський лідер сказав під час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Послідовність кроків має бути наступною: спочатку має бути припинення вбивств, потім – мирні переговори, а вже потім – умови гарантій безпеки для України",– сказав президент Фінляндії.

Водночас Стубб відмовився відповідати на питання, чи доведеться Україні за результатами війни піти на територіальні поступки.

Читайте також: Наступним кроком Путіна має стати негайне припинення вогню в Україні, - Британія в ООН

"Я фін, а тому не буду відповідатиму на це питання",– заявив він, проте додав, що якщо "вибір буде полягати між Ялтою та Гельсінкі, я хочу, щоб це було Гельсінкі".

"Ми зберегли свою незалежність, на відміну від країн Балтії. Так, ми втратили біля 10% своєї території, але ми зберегли свою незалежність",- заявив політик.

Нагадаємо, що також Стубб заявляв про те, що Україна має висувати максималістські вимоги до РФ.

Читайте також: Росія висуває максималістські вимоги, то й Україна має робити так само, - Стубб

перемовини (3084) Стубб Александр (127) війна в Україні (6145)
путлєр на мир не йде - твої подальші кроки - Стубб!?
13.09.2025 22:17 Відповісти
З кацапами вже раніше було купа домовленостей про тимчасове припинення вогню.
Кацапи ніколи їх не дотримувались.
13.09.2025 22:20 Відповісти
Які , від нього , можуть бути кроки ? На Фінляндію ніхто не нападав ...
13.09.2025 22:30 Відповісти
путлєр на мир не йде - твої подальші кроки - Стубб!?
13.09.2025 22:17 Відповісти
Які , від нього , можуть бути кроки ? На Фінляндію ніхто не нападав ...
13.09.2025 22:30 Відповісти
А хто ж тоді в неї забрав Карелію Виборг як не кацапи
13.09.2025 22:33 Відповісти
Це вчора було , чи позавчора... ?
13.09.2025 22:38 Відповісти
Друга Світова - як тоді забрали у фінів і ніхто навіть не крякнув - так і в нас позавчора рашка переписала на себе Крим і Захід втерся
13.09.2025 22:43 Відповісти
Спочатку повішання *****, вивід рашистських військ з України а потім переговори. Да і то всі переговори з рашистами не мають сенсу. Просто показати рашистам де їх місце і обов'язки
13.09.2025 22:18 Відповісти
З кацапами вже раніше було купа домовленостей про тимчасове припинення вогню.
Кацапи ніколи їх не дотримувались.
13.09.2025 22:20 Відповісти
28.02.25 19:21 РФ порушить припинення вогню, щойно ми його приймемо. Путін має заплатити за війну, - Зеленський. Президент України Володимир Зеленський прокоментував потенційне припинення вогню з РФ для завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3538535
13.09.2025 22:22 Відповісти
І як ти збираєшся змусити росію припинити вбивства?
Санкціями проти 20 танкерів, які через місяць будуть перереєстровані під іншим ім'ям?
13.09.2025 22:24 Відповісти
Про що можна вести переговори з вбивцями?
13.09.2025 22:26 Відповісти
"Послідовність кроків має бути наступною: спочатку має бути припинення вбивств, потім - мирні переговори, а вже потім - умови гарантій безпеки для України",- сказав президент Фінляндії. Джерело: https://censor.net/ua/n3573960
Логічно. Без виконання перших двох пунктів виконання третього не реальне.
13.09.2025 22:49 Відповісти
Хіба не зрозуміло, що бойові дії можуть закінчитись тільки на кордоні України з пінкдогстаном? А мирні перемови, тільки після куйлов у Гаазі та виплати репарацій?
Та ще треба брати до уваги ************* краснова "трампакса", який вже почав війну з Європою! Та дозволив бомбити Польшу, при зустрічі на Алясці.
PS: А ми все дивуємось, ну як це так?
13.09.2025 22:52 Відповісти
Єдина гарантія це зброя і армія здатна не тільки звільнити Україну,а й витягнути ***** за яйця з бункеру і насадити дупою на черенок лопати. Всі ці "танці з бубном" про "мирну оборудку з втратою територій", якісь неіснуючі "безпекові гарантії для України" лише спосіб тягнути час і тішити нарцисичне его Деменція Трумпа.
13.09.2025 23:54 Відповісти
 
 