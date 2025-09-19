Мы достигаем прогресса в отношении гарантий безопасности для Украины, - Кислица

В переговорах с Соединенными Штатами и европейскими союзниками относительно гарантий безопасности для Украины наблюдается прогресс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в интервью Reuters заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Я считаю, что мы достигаем прогресса (относительно гарантий безопасности для Украины. - Ред.). Я думаю, что этот очень интенсивный период обмена мнениями позволяет нам гораздо лучше и конкретнее понять, кто что готов делать, а кто что способен сделать", - сказал он.

Также Кислица отметил, что российский диктатор Владимир Путин не остановит свою военную агрессию на границе Украины, и сейчас настало время для смелых действий.

"Если европейцы серьезно относятся к своей безопасности, им придется принимать сложные решения. Я думаю, что обязанность европейских политиков - обратиться к своим избирателям и... объяснить каждой семье... почему их благополучие зависит от способности Украины защищать себя и защищать весь континент", - добавил он.

Кислица назвал европейцев лучшими друзьями Киева, но отметил, что сотрудничество с США является ключевым, поскольку оно обеспечивает логистическую и воздушную поддержку, а также дает разведывательные данные, которые будут решающими для долгосрочной безопасности Украины.

По словам Кислицы, еще предстоит принять решение относительно того, будет ли Киев иметь ряд двусторонних договоров со своими европейскими союзниками, или многостороннее соглашение между несколькими странами.

Среди прочего он прокомментировал украинские атаки дронами на российские НПЗ.

"Я думаю, что мы будем продолжать это делать до тех пор, пока Россия не проявит весомых признаков готовности сесть за стол переговоров. Я не верю, что Россия потерпит экономический крах в ближайшем будущем, но думаю, что боль для режима должна усиливаться", - добавил Кислица.

