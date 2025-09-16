РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
966 30

Гарантии безопасности для Украины есть на бумаге, они почти готовы, - Зеленский

Зеленский дает интервью Sky News

Союзники почти завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Для доработки осталось несколько нюансов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать. Хочется более понятной позиции в деталях США. То, что они поддерживают гарантии и будут участниками, это у нас есть на сегодня. Но мы хотим некоторых конкретных еще вещей", - сказал Зеленский.

По его словам, на сегодня 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности на земле, на море и в небе.

"И у нас уже выписаны соответствующие силы, в документе соответствующие силы. Мы видим это количество. Мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог. И что очень важно, поддержать украинскую армию так, как об этом просит Украина. И я над этим бьюсь, скажу вам откровенно", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это весомый вклад в гарантии безопасности для Украины. И здесь у него есть красные линии, которые он сам себе выставляет в диалоге с партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что Трамп и Стармер обсудят гарантии безопасности США для Украины, - Зеленский

"Второй пункт - присутствие. Мы все это в деталях не только проговариваем, мы уже о многом детальном присутствии партнеров уже договорились. Я считаю, что это большой прогресс. Бекстоп Америки, какой он, как я вам сказал, нам об этом еще нужно договориться. ЕС, как часть экономических гарантий. Мы договорились, но мы хотим еще о конкретике. Потому что бывают, как Венгрия, бывают такие торможения", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что в гарантиях безопасности не может быть форматов торможения.

"И эти моменты, они очень важны. Ну и санкционная политика, которая безусловно имеет большое влияние на Россию", - добавил глава государства.

Также читайте: Сикорский поставил под сомнение гарантии безопасности для Украины: Не вижу желающих воевать с Россией

Автор: 

Зеленский Владимир (21938) гарантии безопасности (292)
Топ комментарии
+12
На папері у нас і президент є.
16.09.2025 23:15 Ответить
16.09.2025 23:15 Ответить
+10
Можно йти до туалету. Кому треба. Папір вже є.
16.09.2025 23:09 Ответить
16.09.2025 23:09 Ответить
+7
Можеш в жопу їх запихнути, кончене
16.09.2025 23:12 Ответить
16.09.2025 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно йти до туалету. Кому треба. Папір вже є.
16.09.2025 23:09 Ответить
16.09.2025 23:09 Ответить
Можеш в жопу їх запихнути, кончене
16.09.2025 23:12 Ответить
16.09.2025 23:12 Ответить
Наскільки потрібно бути дебілом або зрадником щоб зрозуміти що з моменту підписання капітуляції, Україну всі пошлють на)(ер, і припинять не тільки військову а і економічну підтримку. Максимум пришлють пару фур гнилих окорочків і сухарів з одежею із секонд хенду
16.09.2025 23:16 Ответить
16.09.2025 23:16 Ответить
З огляду на періодичні заяви союзників той папір вартий тільки одного способу призначення...
Головне - реальні дії. Один будапештський аркуш ми уже маємо.
16.09.2025 23:12 Ответить
16.09.2025 23:12 Ответить
Я так розумію, що наступну повітряну атаку ЗЄ паперами-перехоплювачами буде збивати.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:13 Ответить
Нє, у нього є невикористані " 33 попугая", тьху, безпекових угоди, що два роки у тєлєвізорі укладав Великий Імітатор діяльності Президента.
показать весь комментарий
17.09.2025 00:38 Ответить
На папері у нас і президент є.
16.09.2025 23:15 Ответить
16.09.2025 23:15 Ответить
На папері БУДАПЕШТСЬКОГО меморандуму напиши ці ГАРАНТІЇ. Бо вони нічого не варті.
Єдина ГАРАНТІЯ це своя ЯЗ.
16.09.2025 23:15 Ответить
16.09.2025 23:15 Ответить
Хотів писати, але люди уже написали де він той папір може використати
16.09.2025 23:16 Ответить
16.09.2025 23:16 Ответить
На папері вони і залишаться...
16.09.2025 23:18 Ответить
16.09.2025 23:18 Ответить
Є нюанс, називається він просто - за нас ніхто реально воювати не буде. Є ще другий, а хто реально гарантує, що РФ не нападе знову? Ніхто. 26 країн - це сім няньок, у яких дитина без ока. Всім різко буде похрен, вдруг чего.
16.09.2025 23:21 Ответить
16.09.2025 23:21 Ответить
Смысл от этих гарантий , если рашка их не примет
16.09.2025 23:21 Ответить
16.09.2025 23:21 Ответить
Туалетному???
16.09.2025 23:21 Ответить
16.09.2025 23:21 Ответить
Будапешстський 101.Уря!!!!!
16.09.2025 23:25 Ответить
16.09.2025 23:25 Ответить
Зелене вдає з себе щось, про гарантії на папері пише, ой як важливо! Мафію свою кришуй не забувай... до слідства і суду над усіма вами.
16.09.2025 23:26 Ответить
16.09.2025 23:26 Ответить
Вряд ли это будет оформлено лучше чем в договоре между странами НАТО, где оказывается нет никаких твердых обязательств, а лишь обещание что в случае чего, мы подумаем когда как и чем помочь. Так что их объединяет не столько договор как таковой а общие интересы против общих врагов. Буде тли в их интересах после окончания войны выполнить хотя бы половину обещанного покажет лишь время.
16.09.2025 23:26 Ответить
16.09.2025 23:26 Ответить
16.09.2025 23:26 Ответить
16.09.2025 23:26 Ответить
Якось Британія та Франція гарантували безпеку Польщі.

В результаті Польща пала без допомоги, Франція була захоплена згодом і була окупована 4 роки, а Британія дивом ледь відбилася.

Цьому бородатому хлопчику не завадило б трохи історію покурити.
16.09.2025 23:31 Ответить
16.09.2025 23:31 Ответить
Гарантували від нападу Німеччини.
Але Польща отримала удар в спину від совєтів.
Цей зрадницький удар був неочікуваним для Британії і Франції.
Воювати одночасно проти двох армій було нереально.
16.09.2025 23:47 Ответить
16.09.2025 23:47 Ответить
Росія війшла у Польщу, коли Вермахт майже все зробив.
Брест був захоплений Гудеріаном, а не Совком.
16.09.2025 23:50 Ответить
16.09.2025 23:50 Ответить
Стан армії Польщі на 17 вересня 1939 р.- день вторгнення СРСР у Польщу був важким, але не безнадійним. Армія Польщі із значними втратами відступала під ударами вермахту.
Основні польські сили ще зберігалися у південно-східній Польщі, в районі Львова, Любліна та на підступах до румунського кордону. Тут планувалося створити «редуту», де війська могли триматися до приходу допомоги від Франції та Великої Британії.
Радянський удар у спину зруйнував плани створення «румунського плацдарму». Польські війська, що ще зберегли боєздатність, опинилися між двома агресорами. Армія отримала наказ у більшості випадків уникати боїв із Червоною армією й відходити до Румунії та Угорщини, щоб урятувати сили.
17.09.2025 00:10 Ответить
17.09.2025 00:10 Ответить
І? Що там Радянська армія навоювала?
Німці тупо передали Совку частину захоплених територій.

Ще раз:
Брест, який став західною прикордонною фортецею Совка, був захоплений Гудеріаном. Причому двічі - у 1939 році у Польщі та у 1941 у Совку, якому він був переданий.

Питання в іншому. Де у цій всій захоплюючій історії Британія та Франція?
Причину для "*****" знайти можна завжди, як це і робиться прямо зараз.
17.09.2025 00:35 Ответить
17.09.2025 00:35 Ответить
Велика Британія та Франція не надали ефективної військової допомоги Польщі в 1939 році. Вони оголосили війну Німеччині 3 вересня, дотримуючись своїх гарантій, але фактично жодних військових дій не розпочали, що призвело до "Дивної війни". Внаслідок цього Польщу було окуповано Німеччиною та СРСР, а гарантії західних союзників виявилися невиконаними.

Щось це дуже нагадує...
17.09.2025 00:42 Ответить
17.09.2025 00:42 Ответить
Гітлерівський Німеччині війну- так, оголосили.
А Совєтам- поплічникам гітлера, які з гітлером поділили Європу, згідно пакту Молотова-Рібентропа та таємних додатків-протоколів до нього, окупували Польщу, війну оголошено не було, бо вже не було шансів її виграти проти армій союзу гітлера із сталіним.
Ба більше, разом із США, створили Коаліцію, серед учасників якої опинилася країна - агресор та окупант -"асвабадітель" і колишній поплічник гітлера. Наслідок - окупація Совєтами східної Європи, де "Соловки перемогли Голокост" (с).
17.09.2025 01:04 Ответить
17.09.2025 01:04 Ответить
Яку історію? Для цього потрібно вміти читати. Зараз же достатньо відкрити очі і просто подивитись що коїться в світі. А іменно, Сосія напала на Польщу, тобто на країну НАТО, а НАТО Польщу кинуло і зробило вигляд що нічого не сталося. А деякі країни НАТО ще й перейшли на бік Сосії, знімають з неї санкції і даже приймають участь у військових навчаннях пліч о пліч з ворогами НАТО
16.09.2025 23:48 Ответить
16.09.2025 23:48 Ответить
Там вони і залишаться
16.09.2025 23:52 Ответить
16.09.2025 23:52 Ответить
Олексій Голобуцький посилаючись на свої джерела, повідомляє ексклюзив з наради ЕрЗе і слуг уродів:
Президент сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватись на нормальні умови угоди. Але, остаточне рішення буде за Радою та Кабміном»"
Зрозуміло. Так ще й до Уряду національної єдності справа дійде. Треба ж комусь відповідати…
16.09.2025 23:56 Ответить
16.09.2025 23:56 Ответить
Будапештський теж був на папері
16.09.2025 23:57 Ответить
16.09.2025 23:57 Ответить
Ти диви!!!
В Зеленського обмовка по Фройду.
Гарантії - ''на папері''...
17.09.2025 00:20 Ответить
17.09.2025 00:20 Ответить
- У вас есть карты, ЗЕленович?
- таки да! Бумажные карты, ими все побъем ежели зайдем с козырей!
17.09.2025 01:07 Ответить
17.09.2025 01:07 Ответить
 
 