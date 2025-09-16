Гарантии безопасности для Украины есть на бумаге, они почти готовы, - Зеленский
Союзники почти завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Для доработки осталось несколько нюансов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать. Хочется более понятной позиции в деталях США. То, что они поддерживают гарантии и будут участниками, это у нас есть на сегодня. Но мы хотим некоторых конкретных еще вещей", - сказал Зеленский.
По его словам, на сегодня 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности на земле, на море и в небе.
"И у нас уже выписаны соответствующие силы, в документе соответствующие силы. Мы видим это количество. Мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог. И что очень важно, поддержать украинскую армию так, как об этом просит Украина. И я над этим бьюсь, скажу вам откровенно", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что это весомый вклад в гарантии безопасности для Украины. И здесь у него есть красные линии, которые он сам себе выставляет в диалоге с партнерами.
"Второй пункт - присутствие. Мы все это в деталях не только проговариваем, мы уже о многом детальном присутствии партнеров уже договорились. Я считаю, что это большой прогресс. Бекстоп Америки, какой он, как я вам сказал, нам об этом еще нужно договориться. ЕС, как часть экономических гарантий. Мы договорились, но мы хотим еще о конкретике. Потому что бывают, как Венгрия, бывают такие торможения", - добавил президент.
При этом он подчеркнул, что в гарантиях безопасности не может быть форматов торможения.
"И эти моменты, они очень важны. Ну и санкционная политика, которая безусловно имеет большое влияние на Россию", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Головне - реальні дії. Один будапештський аркуш ми уже маємо.
Єдина ГАРАНТІЯ це своя ЯЗ.
В результаті Польща пала без допомоги, Франція була захоплена згодом і була окупована 4 роки, а Британія дивом ледь відбилася.
Цьому бородатому хлопчику не завадило б трохи історію покурити.
Але Польща отримала удар в спину від совєтів.
Цей зрадницький удар був неочікуваним для Британії і Франції.
Воювати одночасно проти двох армій було нереально.
Брест був захоплений Гудеріаном, а не Совком.
Основні польські сили ще зберігалися у південно-східній Польщі, в районі Львова, Любліна та на підступах до румунського кордону. Тут планувалося створити «редуту», де війська могли триматися до приходу допомоги від Франції та Великої Британії.
Радянський удар у спину зруйнував плани створення «румунського плацдарму». Польські війська, що ще зберегли боєздатність, опинилися між двома агресорами. Армія отримала наказ у більшості випадків уникати боїв із Червоною армією й відходити до Румунії та Угорщини, щоб урятувати сили.
Німці тупо передали Совку частину захоплених територій.
Ще раз:
Брест, який став західною прикордонною фортецею Совка, був захоплений Гудеріаном. Причому двічі - у 1939 році у Польщі та у 1941 у Совку, якому він був переданий.
Питання в іншому. Де у цій всій захоплюючій історії Британія та Франція?
Причину для "*****" знайти можна завжди, як це і робиться прямо зараз.
Щось це дуже нагадує...
А Совєтам- поплічникам гітлера, які з гітлером поділили Європу, згідно пакту Молотова-Рібентропа та таємних додатків-протоколів до нього, окупували Польщу, війну оголошено не було, бо вже не було шансів її виграти проти армій союзу гітлера із сталіним.
Ба більше, разом із США, створили Коаліцію, серед учасників якої опинилася країна - агресор та окупант -"асвабадітель" і колишній поплічник гітлера. Наслідок - окупація Совєтами східної Європи, де "Соловки перемогли Голокост" (с).
"«Президент сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватись на нормальні умови угоди. Але, остаточне рішення буде за Радою та Кабміном»"
Зрозуміло. Так ще й до Уряду національної єдності справа дійде. Треба ж комусь відповідати…
В Зеленського обмовка по Фройду.
Гарантії - ''на папері''...
- таки да! Бумажные карты, ими все побъем ежели зайдем с козырей!