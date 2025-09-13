Сикорский поставил под сомнение гарантии безопасности для Украины: Не вижу желающих воевать с Россией
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение, что гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются, сработают в случае нового вторжения РФ.
Об этом он сказал на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сикорского, цель обсуждаемых гарантий безопасности для Украины - сдерживать Россию от новой агрессии.
"Мол, если вы нападете на того, кому предоставлены гарантии (Украине, - ред.), мы начнем войну в его защиту", - сказал польский министр.
"То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине - мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих... Но в международных отношениях нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия", - заявил дипломат.
Сикорский призвал признать, что речь идет не о гарантиях для Украины.
"Сейчас мы говорим не о гарантиях, а о мониторинге мира и усилении Украины", - сказал глава польского МИД.
Сикорский также призвал сконцентрироваться на военной помощи Украине вместо переговоров о гарантиях безопасности.
"Я боюсь, что эта самопоглощающая дискуссия разрушает и демобилизирует политиков от более срочной задачи - поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і всі притомні люди вже тисячу раз казали, що європа буде підкидувати нам подачки, щоб ми не загнулися в 26, 27 роках.
2. Обговорюють ці "гарантії" місяцями і роками
3. "Ой, а гарантій у нас немає, давайте тоді воюйте далі"
І весь мир уже не с вами.)
Американцы должны нам вернуть 30 процентов нашего ядерного арсенала, с носителями.
Коли все НАТО тримається на добрій волі однієї держави - так і виходить, що достатньо підсунути в США свого с*киного сина на найвищу посаду, і все НАТО стає беззахисним, бо чомусь весь цей час нічого не робило і надіялось лише на США. Де військовий потенціал Великобританії, Франції? Чому досі в руїнах військова міць Німеччини?
Але так само тільки в одній країні зі народ дійсно мудрий і обирає таких як Сікорський, а таких як ми😢
там ніколи не було кварталу і комплексу меншовартості, не було ригів, не було єдиної україни , не було узурпації , не було манкуртів (уся Польща розмовлчє польською.)
Україна найбільш постраждала і асимільована від колоніального нашестя московії за останні 250-300 років країна з усіх що межують з болотом.
За Польщу теж ніхто не буде воювати . І за балтійців , і за німців , французів і тд. США своєю риторикою все більше дають зрозуміти що гарантій немає ніяких .
От наприклад дрони в Польщу залетіли , і що ?? Всі поховали язики в дупу . Де рішуча підтримки Польщі , де гнівні безапеляційні заяви країн НАТО в бік паРаші ?? А нєма !
Трамп роздуплився невнятною заявою аж на другу добу .
То ж треба вже вам визнати що альянс НАТО існує лише формально .
И если для этого не хватило яиц, то с чего они возьмутся когда прийдёт время отправлять ядерку на Москву?