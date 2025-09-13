РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
4 736 74

Сикорский поставил под сомнение гарантии безопасности для Украины: Не вижу желающих воевать с Россией

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение, что гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются, сработают в случае нового вторжения РФ.

Об этом он сказал на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, цель обсуждаемых гарантий безопасности для Украины - сдерживать Россию от новой агрессии.

"Мол, если вы нападете на того, кому предоставлены гарантии (Украине, - ред.), мы начнем войну в его защиту", - сказал польский министр.

"То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине - мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих... Но в международных отношениях нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия", - заявил дипломат.

Читайте также: Германия будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, - Вадефуль

Сикорский призвал признать, что речь идет не о гарантиях для Украины.

"Сейчас мы говорим не о гарантиях, а о мониторинге мира и усилении Украины", - сказал глава польского МИД.

Сикорский также призвал сконцентрироваться на военной помощи Украине вместо переговоров о гарантиях безопасности.

"Я боюсь, что эта самопоглощающая дискуссия разрушает и демобилизирует политиков от более срочной задачи - поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы", - добавил он.

Читайте также: Базовый документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов, - Зеленский

Автор: 

Сикорский Радослав (472) гарантии безопасности (289)
+37
Хоч один політик сказав правду.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:00 Ответить
+18
Один тверезий погляд
показать весь комментарий
13.09.2025 22:00 Ответить
+16
Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз Золоті слова. А хто не хоче воювати з Сосією зараз, не буде воювати з Сосією і потім
показать весь комментарий
13.09.2025 22:01 Ответить
Хоч один політик сказав правду.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:00 Ответить
Ну так. Реалії такі, що гарантії можуть бути тільки спільні( якщо хтось це підпише). Україна гарантує участь у захисті тих країн, які гаранткють участь у захисті України. Ці гарантії після зупинки вогню. А щоб вогонь зупинився, надавати у зростаючому маштабі озброєння Україні..
показать весь комментарий
13.09.2025 22:21 Ответить
Нарешті. Етапи лікування: 1) встановлення вірного діагнозу; 2) його сприйняття; 3) розробка стратегії і потім вже саме лікування.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:22 Ответить
Один тверезий погляд
показать весь комментарий
13.09.2025 22:00 Ответить
Де він тверезий? Це сцикливий погляд всієї європи.
Ну і всі притомні люди вже тисячу раз казали, що європа буде підкидувати нам подачки, щоб ми не загнулися в 26, 27 роках.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:10 Ответить
Такий реал
показать весь комментарий
13.09.2025 22:13 Ответить
Мене це не влаштовує. Думаю що й для більшості народу такий сценарій не підходить. Треба його змінювати, бо загинемо.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:15 Ответить
Це дуже сильний аргумент. Пропоную Вам вийти до найближчого супермаркету, тричі потужно заволати про свої погляди і знайти однодумців.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:17 Ответить
я ж не дика мавпа як ви, в мене є інші способи знаходити однодумців.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:22 Ответить
Нікого не влаштовує - більше зброї ракет шоб присадити кацапів
показать весь комментарий
13.09.2025 22:20 Ответить
не буде більше зброї. європа грошей не дає багато. а зе і ко бюджет потрошать як тузик тряпку.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:23 Ответить
Наші очільники зівака не дають - гроші самі пливуть до рук - Захід мусить помагати - не хоче побачити кацапів біля Польщі - тай Молдові не поздоровиться
показать весь комментарий
13.09.2025 22:28 Ответить
у європи є план. їм потрібно щоб війна ще тривала мініцмум два роки, а краще три-чотири, а вони потихеньку готуються.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:30 Ответить
Ви ж написали, що вас це не влаштовує. Зараз просто плещете язиком.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:35 Ответить
а що я на форумі ще можу робити? хочеш, станцюю?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:38 Ответить
Заради всього, не потрібно. Я того не витримаю. Коли людина видає бажане за дійсне, а тим більш робить то вперто, то вже хвороба.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:41 Ответить
ви про що? Нічого не зрозумів
показать весь комментарий
13.09.2025 22:46 Ответить
Вони не сцикуни, а реалісти та прагматики.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:22 Ответить
Москва може напасти на Польщу не чекаючи на перемогу ні навіть на перемир'я в Україні.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:58 Ответить
Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз Золоті слова. А хто не хоче воювати з Сосією зараз, не буде воювати з Сосією і потім
показать весь комментарий
13.09.2025 22:01 Ответить
Ну не ці ж що човгають на колінах перед ****** будуть воювати
показать весь комментарий
13.09.2025 22:08 Ответить
Але ж я саме це казав з самого моменту коли почув слова " гарантії" від Зеленого та інших лідерів країн.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:54 Ответить
О, нарешті Сікорський таки почав "щось підозрювати", правда я б на його місці і щодо дієвості 5 статті НАТО так само поміркував.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:02 Ответить
" кожна країна допомогає жертві агресії так, як вважає необхідним" оце і є ваша 5та стаття.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:55 Ответить
Нічого, ще років через 5 і до українців дійде. А може й через 10, ми народ упертий.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:04 Ответить
Даже у дебила бывает умная мысль.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:05 Ответить
1. "Війну можна закінчити тільки отримавши справжні гарантії"
2. Обговорюють ці "гарантії" місяцями і роками
3. "Ой, а гарантій у нас немає, давайте тоді воюйте далі"
показать весь комментарий
13.09.2025 22:05 Ответить
Зато повно охочих товкти воду в ступі
показать весь комментарий
13.09.2025 22:05 Ответить
Усім, хто базікає про якісь гарантії, треба бити по макітрі будапештським лайном, тобто меморандумом !!!
показать весь комментарий
13.09.2025 22:06 Ответить
Простими словами, немає дурних.
І весь мир уже не с вами.)
показать весь комментарий
13.09.2025 22:07 Ответить
Це плагіат з моїх думок. Як тільки почалась вся ця бодяга з гарантіями, тільки я їх сформував так: якби вони (гарантії) існували, то вторгнення припинилось би за декілька пікосекунд
показать весь комментарий
13.09.2025 22:07 Ответить
Ядреные бомбы, вот это реальные гарантии.
Американцы должны нам вернуть 30 процентов нашего ядерного арсенала, с носителями.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:08 Ответить
Як вони повернуть те, чого не забирали. Скажуть, запитуйте у тих, кому віддали.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:13 Ответить
Увесь збройовий уран вартістю більше $300 млрд. в цінах 90-х років, вилучений з боєголовок стратегічних і тактичних ядерних ракет й іншого ядерного озброєння України було передано транзитом через рф до США через механізм договору "ВОУ-НОУ" та комісію "Гор-Черномирдін".
показать весь комментарий
13.09.2025 22:31 Ответить
Як США може "повернути" те, що Україна віддала росії?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:27 Ответить
Вынужденна была отдать, так как США поставили вопрос ребром.
показать весь комментарий
14.09.2025 00:18 Ответить
Дайте, як Ізраїлю, ядерну бімбу (штук 100), і ідіть лісом з гарантіями.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:08 Ответить
Не кажіть про це Зеленському. Він впаде в депресію. Адже стільки вже зробив для підписання 100500 варіанту чергового Будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:09 Ответить
Та він просто не читав Плани Потужно Незламних Перемог Зеленского. Їх багато, і ніхто не відмовляється з ними погодитись.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:09 Ответить
Іншими словами, закликає нарешті капітулювати, бо йому сцикотно, що #уйло нападе, а Трамп не захистить?

Коли все НАТО тримається на добрій волі однієї держави - так і виходить, що достатньо підсунути в США свого с*киного сина на найвищу посаду, і все НАТО стає беззахисним, бо чомусь весь цей час нічого не робило і надіялось лише на США. Де військовий потенціал Великобританії, Франції? Чому досі в руїнах військова міць Німеччини?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:09 Ответить
Реальний дядько говорить реальні речі. Хто може надавати якісь гарантії від нападу психопата,яким є вся кацапія,цей мордор?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:10 Ответить
Бла- бла- бла....
показать весь комментарий
13.09.2025 22:11 Ответить
Україні потрібно 120 млрд доларів щороку на оборону, а також 50 млрд доларів на підтримку економіки. Забезпечивши ці ресурси, союзники можуть позбавити себе праці постійно теревенити про введення пару тисяч "миротворців" на правобережжя України. Зброя і гроші - це все, що нам потрібно.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:12 Ответить
Це ви озвучили цифри, які підуть "потужним менеджерам" і іншим миндичам?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:23 Ответить
І на скільки часу вистачить людей? Де взяти стільки людей які готові воювати роками без заміни та відпочинку?
показать весь комментарий
13.09.2025 23:14 Ответить
хоча точна кількість невідома, відомо, що поляки є серед іноземних добровольців, які воюють в Україні.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:12 Ответить
здається нашому наполеончику потрібно знімати короткі штанішки та приймати рішення про передачу оборони країни в більш надійні, професійні та фахові руки.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:12 Ответить
В які руки ? Сікорьскому може ?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:15 Ответить
А як же коаліція охочих?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:24 Ответить
Реальність потужно зайшла в дупу Зелемськаму.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:27 Ответить
Польщі повезло з Сікорським не аби як. Так везе, особливо зараз, небагатьом країнам.
Але так само тільки в одній країні зі народ дійсно мудрий і обирає таких як Сікорський, а таких як ми😢
показать весь комментарий
13.09.2025 22:34 Ответить
Ну до чого тут повезло?
там ніколи не було кварталу і комплексу меншовартості, не було ригів, не було єдиної україни , не було узурпації , не було манкуртів (уся Польща розмовлчє польською.)
Україна найбільш постраждала і асимільована від колоніального нашестя московії за останні 250-300 років країна з усіх що межують з болотом.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:54 Ответить
у нашого Лідора є базовий документ для безпекових гарантій. не треба ля-ля, наш потужний Лідор прямує до перемоги
показать весь комментарий
13.09.2025 22:37 Ответить
А шо на це скаже зелений кловун, який напідписував цих "гарантій" вже штук зо тридцять
показать весь комментарий
13.09.2025 22:42 Ответить
Здасть їх у макулатуру, а за отримані кошти покриє дефіцит бюджету
показать весь комментарий
13.09.2025 22:46 Ответить
Ласкаво просимо в наш клуб !
За Польщу теж ніхто не буде воювати . І за балтійців , і за німців , французів і тд. США своєю риторикою все більше дають зрозуміти що гарантій немає ніяких .
От наприклад дрони в Польщу залетіли , і що ?? Всі поховали язики в дупу . Де рішуча підтримки Польщі , де гнівні безапеляційні заяви країн НАТО в бік паРаші ?? А нєма !
Трамп роздуплився невнятною заявою аж на другу добу .
То ж треба вже вам визнати що альянс НАТО існує лише формально .
показать весь комментарий
13.09.2025 22:49 Ответить
Ядерна зброя в Україні, націлена на москву, найкраща гарантія безпеки України.
показать весь комментарий
13.09.2025 22:54 Ответить
Что мешало заминировать Чернобыльскую и Запорожскую, и Хмельницкую АЭС, все блоки, включая чернобыльский саркофаг и места хранения радиоактивных отходов, и подорвать все к деревни фене при приближении московитов ближе чем 20 км? Или вообще при пересечении границы?
И если для этого не хватило яиц, то с чего они возьмутся когда прийдёт время отправлять ядерку на Москву?
показать весь комментарий
13.09.2025 23:47 Ответить
Це було б першою ціллю для наших "партнерів"... Забудьте ви вже про ЯЗ, її не дозволять мати нам впершу чергу - "західні партнери". Та і так зване "військово-політичне керівницвто", боїться звичайною зброєю наносити симетричні удари...
показать весь комментарий
14.09.2025 00:01 Ответить
Секрет полішинеля
показать весь комментарий
13.09.2025 22:58 Ответить
Генерал очевидність видав базу про нікчемність, імпотенцію та лицемірство так званого Заходу.
показать весь комментарий
14.09.2025 00:26 Ответить
 
 