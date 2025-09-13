Сикорский поставил под сомнение гарантии безопасности для Украины: Не вижу желающих воевать с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение, что гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются, сработают в случае нового вторжения РФ.

Об этом он сказал на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, цель обсуждаемых гарантий безопасности для Украины - сдерживать Россию от новой агрессии.

"Мол, если вы нападете на того, кому предоставлены гарантии (Украине, - ред.), мы начнем войну в его защиту", - сказал польский министр.

"То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине - мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих... Но в международных отношениях нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия", - заявил дипломат.

Сикорский призвал признать, что речь идет не о гарантиях для Украины.

"Сейчас мы говорим не о гарантиях, а о мониторинге мира и усилении Украины", - сказал глава польского МИД.

Сикорский также призвал сконцентрироваться на военной помощи Украине вместо переговоров о гарантиях безопасности.

"Я боюсь, что эта самопоглощающая дискуссия разрушает и демобилизирует политиков от более срочной задачи - поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы", - добавил он.

