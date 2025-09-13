Базовый документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что базовый документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов, и теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий
Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Уже фактически готов базовый документ по гарантиям безопасности для Украины, а значит, всей нашей Европы. Детали внимательно отрабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами. И теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий - до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары. И это возможно. И это возможно, только если будем действовать все вместе - все в Европе, и война здесь ближе всего, - но также вместе с Америкой, вместе с другими глобальными субъектами", - отметил Зеленский.
Он отметил, что именно Соединенные Штаты для российского диктатора Владимира Путина являются действительно аргументом.
"Не забываем и о российских активах: все, что уже найдено - а это значительные средства, - должно работать на защиту и восстановление Украины. Это справедливо", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А если серьёзно:
Какой это план по счету? Какова судьба предыдущих?
!
- першими будуть москальські окупанти з ******.
- другими - банда Лукашенка.
Третіми - просилась банда Орбана-Сіярто, але так вже і бути - посунемо їх. Третіми запишемо банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
📜 Плану дій Уряду присвячується….
🤦♂️Прям дуже раджу подивитися це відео. Хоча б для того, щоб згадати скільки у нас було різних «Стратегій», «Планів», «Візій» та «Програм» де за 6-ть років влада розписувала наш шлях до світлого майбутнього)))
✊Щось, типу «Плану стійкості» або «Плану перемоги» ви ще можете памʼятати. Хоча у владі про них давно забули)
А щось навіть я зі складністю згадав)
Наприклад, ви памʼятаєте коли Зеленський літав у США ще в вересні 2021-го року і там представив начебто Байдену«План трансформації України» на $277 млрд?
Або коли Шмигаль затвердив на Уряді «Національну економічну стратегію до 2030 року»?
А «План Лугано» чи «План Лондона» (це там де 1 трлн ВВП, якщо що)?
📑І таких документів у нас було не просто багато, а більше двох десятків….
)))) Правда є одна стабільність - жоден з цих «планів» не використовувався вже на наступний день після його пафосного анонсу)
🦘 Але згадувати цей зоопарк стартегій та візій завжди весело: