Базовый документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что базовый документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов, и теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уже фактически готов базовый документ по гарантиям безопасности для Украины, а значит, всей нашей Европы. Детали внимательно отрабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами. И теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий - до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары. И это возможно. И это возможно, только если будем действовать все вместе - все в Европе, и война здесь ближе всего, - но также вместе с Америкой, вместе с другими глобальными субъектами", - отметил Зеленский.

Он отметил, что именно Соединенные Штаты для российского диктатора Владимира Путина являются действительно аргументом.

"Не забываем и о российских активах: все, что уже найдено - а это значительные средства, - должно работать на защиту и восстановление Украины. Это справедливо", - добавил президент.