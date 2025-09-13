РУС
Базовый документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов, - Зеленский

Зеленский о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что базовый документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов, и теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уже фактически готов базовый документ по гарантиям безопасности для Украины, а значит, всей нашей Европы. Детали внимательно отрабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами. И теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий - до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары. И это возможно. И это возможно, только если будем действовать все вместе - все в Европе, и война здесь ближе всего, - но также вместе с Америкой, вместе с другими глобальными субъектами", - отметил Зеленский.

Он отметил, что именно Соединенные Штаты для российского диктатора Владимира Путина являются действительно аргументом.

Также читайте: Украина рассматривает членство в ЕС как часть гарантий безопасности, - Зеленский

"Не забываем и о российских активах: все, что уже найдено - а это значительные средства, - должно работать на защиту и восстановление Украины. Это справедливо", - добавил президент.

який за рахунком?
13.09.2025 19:26 Ответить
Чергова казочка для ЗЕлохів... Чергова фейкова "перемога", така сама, як стопітсот "безпекових угод", якими можна хіба що зелену сраку підтерти
13.09.2025 19:36 Ответить
ти ж ****** з неназиваємою національністю, вже підписувала гарантії за рахунок ресурсів!!!
13.09.2025 19:32 Ответить
який за рахунком?
13.09.2025 19:26 Ответить
Тут навіть Зєля не пам'ятає - у нього стільки пальців на руках і ногах немає.
13.09.2025 19:33 Ответить
Там ще єрмак загинає.
13.09.2025 19:44 Ответить
єрмак не тільки загинає, а і постійно лідора нагинає. для зручності.
13.09.2025 19:48 Ответить
Якщо в документі будуть бриташкі та американці, Зельман потужно похерить Будапештський Меморандум.
13.09.2025 20:06 Ответить
зєля хєрить все що йому накаже ***** через єрмка.
13.09.2025 20:10 Ответить
Классно. Шо там с Планом Победы, уже давно готовым? Отож.
13.09.2025 19:28 Ответить
документ готовий, а безпека для України готова?
13.09.2025 19:29 Ответить
Які гарантії? - хто нам дасть гарантії? - шо ти гониш? - таку муйню - насипати - може собі Трамп позволити - в нього сама сильна військова потуга і океан
13.09.2025 19:30 Ответить
воно продає надію своєму лохторату.
13.09.2025 19:33 Ответить
готовий.як "паляниця" і "фламінго"
13.09.2025 19:30 Ответить
плануються чергові раунди переговорів щодо нового документу. Час летіти бо завтра-післязавтра знову обстріл Київа
13.09.2025 19:31 Ответить
ти ж ****** з неназиваємою національністю, вже підписувала гарантії за рахунок ресурсів!!!
13.09.2025 19:32 Ответить
Теперь можно им подтереться . Бумажки войну не остановят .
13.09.2025 19:33 Ответить
13.09.2025 19:35 Ответить
Чергова казочка для ЗЕлохів... Чергова фейкова "перемога", така сама, як стопітсот "безпекових угод", якими можна хіба що зелену сраку підтерти
13.09.2025 19:36 Ответить
Иуда
13.09.2025 19:38 Ответить
Ішак і надалі пудрить мізки ураїнцям черговим нічним брєдом сивої кобили під час місячного затемнення.
13.09.2025 19:39 Ответить
В плане написано всего два слова: Танцуют все!
А если серьёзно:
Какой это план по счету? Какова судьба предыдущих?
13.09.2025 19:42 Ответить
Той, що в Омані, чи той, що єрмаки від путіна передали? А то я щось вже в цих "простих рішеннях" заблукав. О, через "тєлємарафон" буде пояснення усім цим 6-річним "покращенням"?
13.09.2025 19:42 Ответить
В честь припинення бойових дій, можемо віддати зелю хутіну , вкупу до януковича , нехай радіє
13.09.2025 19:46 Ответить
Ну вже "ні"! Тільки під суд і тюрму!
13.09.2025 20:24 Ответить
13.09.2025 19:52 Ответить
Блазень рік тому заключув безпекові угоди з 28 країнами. А зараз що буде заключати?
13.09.2025 19:56 Ответить
Абырвалг. Дайте ему селедки. Или галоперидолу. Мальчик бредит о гарантиях безопасности. Он потужно прострался везде, куда сунул свое потужное рыло. И думает, что его последний развод з гарантиями спасет его небритую шкуру.
13.09.2025 19:56 Ответить
мене переслідує смутна підозра, що Президент бреше....
13.09.2025 19:57 Ответить
Документ-то готовий. Гарантій нема.
13.09.2025 20:01 Ответить
Дайте йому,,Мівіну", ось моя просьба!
!
13.09.2025 20:16 Ответить
Отрута для пацюків подіє швидше.
13.09.2025 20:32 Ответить
На отруту для пацюків вже є черга:
- першими будуть москальські окупанти з ******.
- другими - банда Лукашенка.
Третіми - просилась банда Орбана-Сіярто, але так вже і бути - посунемо їх. Третіми запишемо банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
13.09.2025 21:21 Ответить
Залізний нардеп:
📜 Плану дій Уряду присвячується….
🤦‍♂️Прям дуже раджу подивитися це відео. Хоча б для того, щоб згадати скільки у нас було різних «Стратегій», «Планів», «Візій» та «Програм» де за 6-ть років влада розписувала наш шлях до світлого майбутнього)))
✊Щось, типу «Плану стійкості» або «Плану перемоги» ви ще можете памʼятати. Хоча у владі про них давно забули)
А щось навіть я зі складністю згадав)
Наприклад, ви памʼятаєте коли Зеленський літав у США ще в вересні 2021-го року і там представив начебто Байдену«План трансформації України» на $277 млрд?
Або коли Шмигаль затвердив на Уряді «Національну економічну стратегію до 2030 року»?
А «План Лугано» чи «План Лондона» (це там де 1 трлн ВВП, якщо що)?
📑І таких документів у нас було не просто багато, а більше двох десятків….
)))) Правда є одна стабільність - жоден з цих «планів» не використовувався вже на наступний день після його пафосного анонсу)
🦘 Але згадувати цей зоопарк стартегій та візій завжди весело:
13.09.2025 20:52 Ответить
Шашличний кім чен зе виторговує для себе безпеку , не хоче відповідати за шашлики
13.09.2025 21:21 Ответить
 
 