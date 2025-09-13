Базовий документ щодо безпекових гарантій для України фактично готовий, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України фактично готовий, і тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненнні, передає Цензор.НЕТ.

"Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою, разом з іншими глобальними субʼєктами", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що саме Сполучені Штати для російського диктатора Володимира Путіна є дійсно аргументом.

"Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - додав президент