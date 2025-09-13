Базовий документ щодо безпекових гарантій для України фактично готовий, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України фактично готовий, і тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій
Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненнні, передає Цензор.НЕТ.
"Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою, разом з іншими глобальними субʼєктами", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що саме Сполучені Штати для російського диктатора Володимира Путіна є дійсно аргументом.
"Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - додав президент
📜 Плану дій Уряду присвячується….
🤦♂️Прям дуже раджу подивитися це відео. Хоча б для того, щоб згадати скільки у нас було різних «Стратегій», «Планів», «Візій» та «Програм» де за 6-ть років влада розписувала наш шлях до світлого майбутнього)))
✊Щось, типу «Плану стійкості» або «Плану перемоги» ви ще можете памʼятати. Хоча у владі про них давно забули)
А щось навіть я зі складністю згадав)
Наприклад, ви памʼятаєте коли Зеленський літав у США ще в вересні 2021-го року і там представив начебто Байдену«План трансформації України» на $277 млрд?
Або коли Шмигаль затвердив на Уряді «Національну економічну стратегію до 2030 року»?
А «План Лугано» чи «План Лондона» (це там де 1 трлн ВВП, якщо що)?
📑І таких документів у нас було не просто багато, а більше двох десятків….
)))) Правда є одна стабільність - жоден з цих «планів» не використовувався вже на наступний день після його пафосного анонсу)
🦘 Але згадувати цей зоопарк стартегій та візій завжди весело: