УКР
Новини
1 421 33

Базовий документ щодо безпекових гарантій для України фактично готовий, - Зеленський

зеленський про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України фактично готовий, і тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненнні, передає Цензор.НЕТ.

"Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою, разом з іншими глобальними субʼєктами", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що саме Сполучені Штати для російського диктатора Володимира Путіна є дійсно аргументом.

Також читайте: Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки, - Зеленський

"Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - додав президент

Автор: 

Зеленський Володимир (25466) гарантії безпеки (292)
Топ коментарі
+19
який за рахунком?
13.09.2025 19:26 Відповісти
13.09.2025 19:26 Відповісти
+13
Чергова казочка для ЗЕлохів... Чергова фейкова "перемога", така сама, як стопітсот "безпекових угод", якими можна хіба що зелену сраку підтерти
13.09.2025 19:36 Відповісти
13.09.2025 19:36 Відповісти
+10
ти ж ****** з неназиваємою національністю, вже підписувала гарантії за рахунок ресурсів!!!
13.09.2025 19:32 Відповісти
13.09.2025 19:32 Відповісти
13.09.2025 19:26 Відповісти
Тут навіть Зєля не пам'ятає - у нього стільки пальців на руках і ногах немає.
13.09.2025 19:33 Відповісти
13.09.2025 19:33 Відповісти
Там ще єрмак загинає.
13.09.2025 19:44 Відповісти
13.09.2025 19:44 Відповісти
єрмак не тільки загинає, а і постійно лідора нагинає. для зручності.
13.09.2025 19:48 Відповісти
13.09.2025 19:48 Відповісти
Якщо в документі будуть бриташкі та американці, Зельман потужно похерить Будапештський Меморандум.
13.09.2025 20:06 Відповісти
13.09.2025 20:06 Відповісти
зєля хєрить все що йому накаже ***** через єрмка.
13.09.2025 20:10 Відповісти
13.09.2025 20:10 Відповісти
Классно. Шо там с Планом Победы, уже давно готовым? Отож.
13.09.2025 19:28 Відповісти
13.09.2025 19:28 Відповісти
документ готовий, а безпека для України готова?
13.09.2025 19:29 Відповісти
13.09.2025 19:29 Відповісти
Які гарантії? - хто нам дасть гарантії? - шо ти гониш? - таку муйню - насипати - може собі Трамп позволити - в нього сама сильна військова потуга і океан
13.09.2025 19:30 Відповісти
13.09.2025 19:30 Відповісти
воно продає надію своєму лохторату.
13.09.2025 19:33 Відповісти
13.09.2025 19:33 Відповісти
готовий.як "паляниця" і "фламінго"
13.09.2025 19:30 Відповісти
13.09.2025 19:30 Відповісти
плануються чергові раунди переговорів щодо нового документу. Час летіти бо завтра-післязавтра знову обстріл Київа
13.09.2025 19:31 Відповісти
13.09.2025 19:31 Відповісти
13.09.2025 19:32 Відповісти
Теперь можно им подтереться . Бумажки войну не остановят .
13.09.2025 19:33 Відповісти
13.09.2025 19:33 Відповісти
13.09.2025 19:35 Відповісти
13.09.2025 19:35 Відповісти
13.09.2025 19:36 Відповісти
Иуда
13.09.2025 19:38 Відповісти
13.09.2025 19:38 Відповісти
Ішак і надалі пудрить мізки ураїнцям черговим нічним брєдом сивої кобили під час місячного затемнення.
13.09.2025 19:39 Відповісти
13.09.2025 19:39 Відповісти
В плане написано всего два слова: Танцуют все!
А если серьёзно:
Какой это план по счету? Какова судьба предыдущих?
13.09.2025 19:42 Відповісти
13.09.2025 19:42 Відповісти
Той, що в Омані, чи той, що єрмаки від путіна передали? А то я щось вже в цих "простих рішеннях" заблукав. О, через "тєлємарафон" буде пояснення усім цим 6-річним "покращенням"?
13.09.2025 19:42 Відповісти
13.09.2025 19:42 Відповісти
В честь припинення бойових дій, можемо віддати зелю хутіну , вкупу до януковича , нехай радіє
13.09.2025 19:46 Відповісти
13.09.2025 19:46 Відповісти
Ну вже "ні"! Тільки під суд і тюрму!
13.09.2025 20:24 Відповісти
13.09.2025 20:24 Відповісти
13.09.2025 19:52 Відповісти
13.09.2025 19:52 Відповісти
Блазень рік тому заключув безпекові угоди з 28 країнами. А зараз що буде заключати?
13.09.2025 19:56 Відповісти
13.09.2025 19:56 Відповісти
Абырвалг. Дайте ему селедки. Или галоперидолу. Мальчик бредит о гарантиях безопасности. Он потужно прострался везде, куда сунул свое потужное рыло. И думает, что его последний развод з гарантиями спасет его небритую шкуру.
13.09.2025 19:56 Відповісти
13.09.2025 19:56 Відповісти
мене переслідує смутна підозра, що Президент бреше....
13.09.2025 19:57 Відповісти
13.09.2025 19:57 Відповісти
Документ-то готовий. Гарантій нема.
13.09.2025 20:01 Відповісти
13.09.2025 20:01 Відповісти
Дайте йому,,Мівіну", ось моя просьба!
!
13.09.2025 20:16 Відповісти
13.09.2025 20:16 Відповісти
Отрута для пацюків подіє швидше.
13.09.2025 20:32 Відповісти
13.09.2025 20:32 Відповісти
На отруту для пацюків вже є черга:
- першими будуть москальські окупанти з ******.
- другими - банда Лукашенка.
Третіми - просилась банда Орбана-Сіярто, але так вже і бути - посунемо їх. Третіми запишемо банду Єрмака-Зеленського-Міндіча.
13.09.2025 21:21 Відповісти
13.09.2025 21:21 Відповісти
Залізний нардеп:
📜 Плану дій Уряду присвячується….
🤦‍♂️Прям дуже раджу подивитися це відео. Хоча б для того, щоб згадати скільки у нас було різних «Стратегій», «Планів», «Візій» та «Програм» де за 6-ть років влада розписувала наш шлях до світлого майбутнього)))
✊Щось, типу «Плану стійкості» або «Плану перемоги» ви ще можете памʼятати. Хоча у владі про них давно забули)
А щось навіть я зі складністю згадав)
Наприклад, ви памʼятаєте коли Зеленський літав у США ще в вересні 2021-го року і там представив начебто Байдену«План трансформації України» на $277 млрд?
Або коли Шмигаль затвердив на Уряді «Національну економічну стратегію до 2030 року»?
А «План Лугано» чи «План Лондона» (це там де 1 трлн ВВП, якщо що)?
📑І таких документів у нас було не просто багато, а більше двох десятків….
)))) Правда є одна стабільність - жоден з цих «планів» не використовувався вже на наступний день після його пафосного анонсу)
🦘 Але згадувати цей зоопарк стартегій та візій завжди весело:
13.09.2025 20:52 Відповісти
13.09.2025 20:52 Відповісти
Шашличний кім чен зе виторговує для себе безпеку , не хоче відповідати за шашлики
13.09.2025 21:21 Відповісти
13.09.2025 21:21 Відповісти
це вже не смішно...
13.09.2025 21:44 Відповісти
13.09.2025 21:44 Відповісти
 
 