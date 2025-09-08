Германия будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, - Вадефуль
Германия будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Конечно, Германия сделает свой вклад в гарантии безопасности для Украины", - говорится в тексте выступления министра, который он озвучит на ежегодной встрече немецких послов в Берлине.
Вадефуль не уточнил, каким именно будет вклад Германии в обеспечение безопасности Киева. В то же время Берлин, в отличие от ряда других европейских стран, пока не планирует разворачивать войска в Украине в рамках гарантий после прекращения боевых действий.
Сейчас о гарантиях безопасности Украины ведут переговоры участники так называемой "коалиции решительных".
Минув місяць
Ми порадились і вирішили що гарантії будуть тільки після мирної угоди. Які саме гарантії - ще не знаємо. Нам треба ще переговорити, а ви поки воюйте.
"Н а небіВ європці тільки й розмов, що про море і про захід сонцягарантії безпеки і про посилення санкцій. Там говорять про те, як до біса класно спостерігати за величезною вогненною кулею, як вона тане у хвилях, і ледве видиме світло, немов від свічки, горить десь у глибинітреба посилити тиск на путіна і про те як потрібно надати Україні більше зброй, більше гарантій безпеки. "