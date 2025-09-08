Германия будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, - Вадефуль

Германия будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Конечно, Германия сделает свой вклад в гарантии безопасности для Украины", - говорится в тексте выступления министра, который он озвучит на ежегодной встрече немецких послов в Берлине.

Вадефуль не уточнил, каким именно будет вклад Германии в обеспечение безопасности Киева. В то же время Берлин, в отличие от ряда других европейских стран, пока не планирует разворачивать войска в Украине в рамках гарантий после прекращения боевых действий.

Сейчас о гарантиях безопасности Украины ведут переговоры участники так называемой "коалиции решительных".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал, о каких гарантиях безопасности говорили на саммите "Коалиции желающих": Сильная украинская армия, американское оружие, средства ПВО