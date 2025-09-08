РУС
Германия будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Германия будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Конечно, Германия сделает свой вклад в гарантии безопасности для Украины", - говорится в тексте выступления министра, который он озвучит на ежегодной встрече немецких послов в Берлине.

Вадефуль не уточнил, каким именно будет вклад Германии в обеспечение безопасности Киева. В то же время Берлин, в отличие от ряда других европейских стран, пока не планирует разворачивать войска в Украине в рамках гарантий после прекращения боевых действий.

Сейчас о гарантиях безопасности Украины ведут переговоры участники так называемой "коалиции решительных".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал, о каких гарантиях безопасности говорили на саммите "Коалиции желающих": Сильная украинская армия, американское оружие, средства ПВО

Тільки не в гарантіях безпеки, а в постійних розмовах про гарантії безпеки
08.09.2025 14:00 Ответить
Нема гарантій кращих за розмови про гарантії!
08.09.2025 14:08 Ответить
новий тиждень нові толочіння води в ступі
08.09.2025 14:04 Ответить
т.я. всі розуміють, що ніякої мирної угоди не буде, то з такою умовою можна обіцяти все що завгодно
08.09.2025 14:09 Ответить
Не треба укладати мирну угоду, давайте ми спочатку підготуємо гарантії для вас!

Минув місяць

Ми порадились і вирішили що гарантії будуть тільки після мирної угоди. Які саме гарантії - ще не знаємо. Нам треба ще переговорити, а ви поки воюйте.
08.09.2025 14:12 Ответить
Самые лучшие гарантии которые и приведут к мирному соглашению это пара миллионов артиллерийских снарядов с заводов Рейнметалла, сотни установок Гепард и Скайнекс, ну и Таурусы бы не помешали. Ребята, конкретно немцы - вы во времена 2МВ под бомбежками, находясь в мировой изоляции - умудрились построить тысячу подводных лодок, десятки тысяч танков и самолетов, строили крылатые и баллистические ракеты тысячами. Да, это все делалось во имя зла - и зло было повержено в итоге - но вы это все умели. Куда сейчас все это делось? Вы линкор "Бисмарк" построили за 3 года, а сейчас 10 танков будете делать 5 лет. Опомнитесь, *****.
08.09.2025 14:15 Ответить
Вышлем гарантии бочками ! Напишем 10 томов ! (бумаги не жалко). Единственная настоящая гарантия-принятие Украины в НАТО( х вам, не заслужили).
08.09.2025 14:19 Ответить
а небі В європці тільки й розмов, що про море і про захід сонця гарантії безпеки і про посилення санкцій. Там говорять про те, як до біса класно спостерігати за величезною вогненною кулею, як вона тане у хвилях, і ледве видиме світло, немов від свічки, горить десь у глибині треба посилити тиск на путіна і про те як потрібно надати Україні більше зброй, більше гарантій безпеки. "
