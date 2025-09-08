Зеленский рассказал, о каких гарантиях безопасности говорили на саммите "Коалиции желающих": Сильная украинская армия, американское оружие, средства ПВО

Президент Владимир Зеленский рассказал о чем говорили на заседании "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых - это сильная украинская армия, и я думаю, что все это понимают", - сказал Зеленский.

Он отметил, что американские и европейские генералы четко осознают, что любые гарантии безопасности для страны основываются прежде всего на ее собственных Вооруженных силах.

"Кроме этого, американское оружие, которое имеют только США. Это средства противовоздушной обороны, в частности, Patriot, приоритетные ракеты, а также HIMARS", - рассказал глава государства.

Он также добавил, что с европейцами обсуждались определенные аспекты воздушной поддержки, подчеркнув, что Украине нужен воздушный щит.

"Но щит - это не только системы ПВО, но и самолеты", - сказал Зеленский, вспомнив об истребителях F-16.

Ранее президент Зеленский рассказал, что гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии.

