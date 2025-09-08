РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Зеленский рассказал, о каких гарантиях безопасности говорили на саммите "Коалиции желающих": Сильная украинская армия, американское оружие, средства ПВО

саммит Коалиции желающих

Президент Владимир Зеленский рассказал о чем говорили на заседании "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых - это сильная украинская армия, и я думаю, что все это понимают", - сказал Зеленский.

Он отметил, что американские и европейские генералы четко осознают, что любые гарантии безопасности для страны основываются прежде всего на ее собственных Вооруженных силах.

"Кроме этого, американское оружие, которое имеют только США. Это средства противовоздушной обороны, в частности, Patriot, приоритетные ракеты, а также HIMARS", - рассказал глава государства.

Читайте также: Трамп о гарантиях безопасности для Украины: Мы с этим разберемся, мы поможем им

Он также добавил, что с европейцами обсуждались определенные аспекты воздушной поддержки, подчеркнув, что Украине нужен воздушный щит.

"Но щит - это не только системы ПВО, но и самолеты", - сказал Зеленский, вспомнив об истребителях F-16.

Ранее президент Зеленский рассказал, что гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии.

Читайте также: Зеленский: Гарантии безопасности для Украины включают защиту на земле, в воздухе, на море, а также финансирование нашей армии

Топ комментарии
+8
Це не гарантії - це срака мотика
показать весь комментарий
08.09.2025 00:16 Ответить
+7
Говорити ви можете про що завгодно... Але реальність така, що так звані "партнери" не готові ні до яких реальних "гарантій". Лише "підтримка" на словах і трохи грошей.
показать весь комментарий
08.09.2025 00:19 Ответить
+7
показать весь комментарий
08.09.2025 00:33 Ответить
Це не гарантії - це срака мотика
показать весь комментарий
08.09.2025 00:16 Ответить
Говорити ви можете про що завгодно... Але реальність така, що так звані "партнери" не готові ні до яких реальних "гарантій". Лише "підтримка" на словах і трохи грошей.
показать весь комментарий
08.09.2025 00:19 Ответить
У війні з державою у якої є ЯЗ єдина гарантія безпеки це наявність ЯЗ у тебе, все решту онанізм...
показать весь комментарий
08.09.2025 00:56 Ответить
Чим ту ЯЗ доставляти будуть? Бабою Ягою?
показать весь комментарий
08.09.2025 01:07 Ответить
"Дурень думкою багатіє".

На словах у ЗЄ є все. А в реалі є тільки слова.
показать весь комментарий
08.09.2025 00:21 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 00:22 Ответить
Діома словами - всі помріяли, та й розійшлись.
показать весь комментарий
08.09.2025 00:26 Ответить
Бубачка-припини їздити по вухах. Де наші КАБи? Де 3000 ракет? Де фортифікації?
показать весь комментарий
08.09.2025 00:32 Ответить
А ти по якому асфальту їздиш ?
показать весь комментарий
08.09.2025 01:21 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 00:33 Ответить
Тобто, ніяких гарантій.
показать весь комментарий
08.09.2025 00:36 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 00:42 Ответить
Все буде добре у вави, не переймайтесь. А у нас, як Бог дасть
показать весь комментарий
08.09.2025 01:37 Ответить
Ясно що ніхрена не ясно
показать весь комментарий
08.09.2025 06:16 Ответить
А хто Українську Армію зробив слабкою?хіба не ти?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:25 Ответить
а про те що зеленій наволочи потрібно меньше красти не говорили?
показать весь комментарий
08.09.2025 08:34 Ответить
 
 