Зеленський розповів, про які гарантії безпеки говорили на саміті "Коаліції охочих": Сильна українська армія, американська зброя, засоби ППО

саміт Коаліції охочих

Президент Володимир Зеленський розповів про що говорили на засіданні "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі щодо гарантій безпеки для України.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По-перше - це сильна українська армія, і я думаю, що всі це розуміють", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що американські та європейські генерали чітко усвідомлюють, що будь-які гарантії безпеки для країни ґрунтуються насамперед на її власних Збройних силах.

"Окрім цього, американська зброя, яку мають лише США. Це засоби протиповітряної оборони, зокрема, Patriot, пріоритетні ракети, а також HIMARS", - розповів очільник держави.

Він також додав, що з європейцями обговорювалися певні аспекти повітряної підтримки, наголосивши, що Україні потрібен повітряний щит.

"Але щит – це не лише системи ППО, а й літаки", - сказав Зеленський, згадавши про винищувачі F-16.

Раніше президент Зеленський розповів, що гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії.

+5
Говорити ви можете про що завгодно... Але реальність така, що так звані "партнери" не готові ні до яких реальних "гарантій". Лише "підтримка" на словах і трохи грошей.
показати весь коментар
08.09.2025 00:19 Відповісти
+4
Це не гарантії - це срака мотика
показати весь коментар
08.09.2025 00:16 Відповісти
+4
показати весь коментар
08.09.2025 00:33 Відповісти
Це не гарантії - це срака мотика
показати весь коментар
08.09.2025 00:16 Відповісти
Говорити ви можете про що завгодно... Але реальність така, що так звані "партнери" не готові ні до яких реальних "гарантій". Лише "підтримка" на словах і трохи грошей.
показати весь коментар
08.09.2025 00:19 Відповісти
У війні з державою у якої є ЯЗ єдина гарантія безпеки це наявність ЯЗ у тебе, все решту онанізм...
показати весь коментар
08.09.2025 00:56 Відповісти
Чим ту ЯЗ доставляти будуть? Бабою Ягою?
показати весь коментар
08.09.2025 01:07 Відповісти
"Дурень думкою багатіє".

На словах у ЗЄ є все. А в реалі є тільки слова.
показати весь коментар
08.09.2025 00:21 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 00:22 Відповісти
Діома словами - всі помріяли, та й розійшлись.
показати весь коментар
08.09.2025 00:26 Відповісти
Бубачка-припини їздити по вухах. Де наші КАБи? Де 3000 ракет? Де фортифікації?
показати весь коментар
08.09.2025 00:32 Відповісти
А ти по якому асфальту їздиш ?
показати весь коментар
08.09.2025 01:21 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 00:33 Відповісти
Тобто, ніяких гарантій.
показати весь коментар
08.09.2025 00:36 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 00:37 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 00:42 Відповісти
Все буде добре у вави, не переймайтесь. А у нас, як Бог дасть
показати весь коментар
08.09.2025 01:37 Відповісти
 
 