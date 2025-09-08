Зеленський розповів, про які гарантії безпеки говорили на саміті "Коаліції охочих": Сильна українська армія, американська зброя, засоби ППО

Президент Володимир Зеленський розповів про що говорили на засіданні "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі щодо гарантій безпеки для України.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По-перше - це сильна українська армія, і я думаю, що всі це розуміють", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що американські та європейські генерали чітко усвідомлюють, що будь-які гарантії безпеки для країни ґрунтуються насамперед на її власних Збройних силах.

"Окрім цього, американська зброя, яку мають лише США. Це засоби протиповітряної оборони, зокрема, Patriot, пріоритетні ракети, а також HIMARS", - розповів очільник держави.

Він також додав, що з європейцями обговорювалися певні аспекти повітряної підтримки, наголосивши, що Україні потрібен повітряний щит.

"Але щит – це не лише системи ППО, а й літаки", - сказав Зеленський, згадавши про винищувачі F-16.

Раніше президент Зеленський розповів, що гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії.

