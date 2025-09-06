УКР
Новини Гарантії безпеки для України
444 21

Зеленський: Гарантії безпеки для України включають захист на землі, в повітрі, на морі, а також фінансування нашої армії

зеленський

Гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коаліція охочих – 35 країн. У гарантіях безпеки для України 26 країн, і це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії", - сказав глава держави.

Він наголосив, що найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність і суверенітет України.

"А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато цих компонентів ми погодили з партнерами за основу", - додав Зеленський.

06.09.2025 21:58
06.09.2025 22:06
Зникни у пеклі брехлива жидівська хвойда
06.09.2025 21:57
Зникни у пеклі брехлива жидівська хвойда
06.09.2025 21:57
Та фінансування ОПи. Та що встиг шпижжити то не чипати!
06.09.2025 22:11
06.09.2025 21:58
Круто. Залишилося зовсім небагато, підписати мир?
06.09.2025 21:59
Кацапи миру не дадуть і гарантії зависнуть - тільки НАТО в якому США нас небачать - зачароване коло
06.09.2025 21:59
США, Туреччина, Польща, Німеччина, Угорщина, Словакія і бог зна скільки ще. А достатньо лише одного.
06.09.2025 22:06
Все залежить і держиться на США
06.09.2025 22:10
США як раніше не збирались ніяку Україну приймати, так і зараз не будуть. І в майбутньому теж нічого не натякає на це.
06.09.2025 22:16
Так - Захід війну з рашкою спихнув на Україну
06.09.2025 22:19
А неяких гарантій нема. Вони тільки у Зеленського.
06.09.2025 22:13
ти менше асфальту перекладай по завищених цінах та інших робіт, які реально зараз не на часі, тоді і на фінансування армії буде більше коштів.
06.09.2025 22:01
Я сразу извиняюсь, что за всеми этими потужностями и незламностями не уследил, подписаны ли эти гарантии с островами Фиджи или Кука. Такое впечатление, что перед Янелохом крутили глобус, и где он случайно тыкал пальцем- там и были гарантии.
06.09.2025 22:01
А так звані "гаранти" про це знають?
06.09.2025 22:04
Але вони їх гарантіями не називають.
06.09.2025 22:14
Стоп! А навіщо тоді армія, і тим паче фінансування до неї, якщо є гарантії безпеки? Чи ції гаранти воювати не планують?
06.09.2025 22:06
Генерал Бен Годжес

06.09.2025 22:06
Ще б генерал Бен "Крим буде відрізано зимою 2022 року" Годжес знав би, що ніякі країни НАТО не зобов'язані реагувати так ніби на них напали. Перемагатор.
06.09.2025 22:11
06.09.2025 22:06
Підпишуть в Будапешті.
06.09.2025 22:06
Поки що ці "гарантії" включають лише слова...
06.09.2025 22:16
 
 