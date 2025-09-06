Зеленський: Гарантії безпеки для України включають захист на землі, в повітрі, на морі, а також фінансування нашої армії

Гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коаліція охочих – 35 країн. У гарантіях безпеки для України 26 країн, і це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії", - сказав глава держави.

Він наголосив, що найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність і суверенітет України.

"А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато цих компонентів ми погодили з партнерами за основу", - додав Зеленський.

