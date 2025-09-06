РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
926 32

Зеленский: Гарантии безопасности для Украины включают защиту на земле, в воздухе, на море, а также финансирование нашей армии

Володимир Зеленський

Гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Коалиция желающих - 35 стран. В гарантиях безопасности для Украины 26 стран, и это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии", - сказал глава государства.

Он отметил, что самое главное - это достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость и суверенитет Украины.

"А значит, это оружие для армии, долгосрочное финансирование для украинской армии. Многие из этих компонентов мы согласовали с партнерами за основу", - добавил Зеленский.

Читайте также: Важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, а не после окончания войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21856) гарантии безопасности (277) Коалиция желающих (59)
Топ комментарии
+10
06.09.2025 22:06 Ответить
06.09.2025 22:06 Ответить
+8
ти менше асфальту перекладай по завищених цінах та інших робіт, які реально зараз не на часі, тоді і на фінансування армії буде більше коштів.
06.09.2025 22:01 Ответить
06.09.2025 22:01 Ответить
+7
06.09.2025 21:58 Ответить
06.09.2025 21:58 Ответить
Та фінансування ОПи. Та що встиг шпижжити то не чипати!
06.09.2025 22:11 Ответить
06.09.2025 22:11 Ответить
06.09.2025 21:58 Ответить
06.09.2025 21:58 Ответить
Круто. Залишилося зовсім небагато, підписати мир?
06.09.2025 21:59 Ответить
06.09.2025 21:59 Ответить
Кацапи миру не дадуть і гарантії зависнуть - тільки НАТО в якому США нас небачать - зачароване коло
06.09.2025 21:59 Ответить
06.09.2025 21:59 Ответить
США, Туреччина, Польща, Німеччина, Угорщина, Словакія і бог зна скільки ще. А достатньо лише одного.
06.09.2025 22:06 Ответить
06.09.2025 22:06 Ответить
Все залежить і держиться на США
06.09.2025 22:10 Ответить
06.09.2025 22:10 Ответить
США як раніше не збирались ніяку Україну приймати, так і зараз не будуть. І в майбутньому теж нічого не натякає на це.
06.09.2025 22:16 Ответить
06.09.2025 22:16 Ответить
Так - Захід війну з рашкою спихнув на Україну
06.09.2025 22:19 Ответить
06.09.2025 22:19 Ответить
А неяких гарантій нема. Вони тільки у Зеленського.
06.09.2025 22:13 Ответить
06.09.2025 22:13 Ответить
та обсеруться вони з тими гарантіями так само, як обісрались зелені із тим самітом миру... замість того щоб вимагати від світової спільноти колективної оборони згідно статті 51 Статуту ООН, наші зелені з початку повномасштабного вторгнення ні разу про це публічно ніде не заявили. хоча це головний обов'язок Верховного головнокомандувача - забезпечувати обороноздатність країни.
06.09.2025 22:29 Ответить
06.09.2025 22:29 Ответить
Живуть багато - життя вдалося - ніхто не хоче помирати
06.09.2025 22:32 Ответить
06.09.2025 22:32 Ответить
це сьогодні так. якщо зараз не реагувати на глобальну загрозу від кацапів і комуняків, то з часом вони будуть жити дуже бідно.
06.09.2025 23:42 Ответить
06.09.2025 23:42 Ответить
ти менше асфальту перекладай по завищених цінах та інших робіт, які реально зараз не на часі, тоді і на фінансування армії буде більше коштів.
06.09.2025 22:01 Ответить
06.09.2025 22:01 Ответить
Я сразу извиняюсь, что за всеми этими потужностями и незламностями не уследил, подписаны ли эти гарантии с островами Фиджи или Кука. Такое впечатление, что перед Янелохом крутили глобус, и где он случайно тыкал пальцем- там и были гарантии.
06.09.2025 22:01 Ответить
06.09.2025 22:01 Ответить
А так звані "гаранти" про це знають?
06.09.2025 22:04 Ответить
06.09.2025 22:04 Ответить
Але вони їх гарантіями не називають.
06.09.2025 22:14 Ответить
06.09.2025 22:14 Ответить
Стоп! А навіщо тоді армія, і тим паче фінансування до неї, якщо є гарантії безпеки? Чи ції гаранти воювати не планують?
06.09.2025 22:06 Ответить
06.09.2025 22:06 Ответить
Генерал Бен Годжес

06.09.2025 22:06 Ответить
06.09.2025 22:06 Ответить
Ще б генерал Бен "Крим буде відрізано зимою 2022 року" Годжес знав би, що ніякі країни НАТО не зобов'язані реагувати так ніби на них напали. Перемагатор.
06.09.2025 22:11 Ответить
06.09.2025 22:11 Ответить
06.09.2025 22:06 Ответить
06.09.2025 22:06 Ответить
Підпишуть в Будапешті.
06.09.2025 22:06 Ответить
06.09.2025 22:06 Ответить
Поки що ці "гарантії" включають лише слова...
06.09.2025 22:16 Ответить
06.09.2025 22:16 Ответить
Хз, що це було.
Мабуть черговий мільярд дерев, мільйон дронів, тисячі ракет, літаки летять будєм всєх бамбіть...

Тільки мені здається, що цей чувак живе у якомусь власному вигаданому Світі, який не має нічого спільного з нашим реальним?
06.09.2025 22:27 Ответить
06.09.2025 22:27 Ответить
Ну не хило ти прилаштувався, прищ гундосий. Партнери тобі усю обороноздатність забезпечити повинні, а ти далі будеш красти та розвалювати армію різними совковими Сирками? Щось мені підказує, що такого не буде.
06.09.2025 22:49 Ответить
06.09.2025 22:49 Ответить
і фінансування опИ - забув
06.09.2025 22:52 Ответить
06.09.2025 22:52 Ответить
Зеля ти вже реально заї...ав втомив ти себе повністю вичерпав. Ти викликаєш антипатію. Типу зрадник брехун мародер одним словом ЧМО сране конч.не чмо
06.09.2025 22:58 Ответить
06.09.2025 22:58 Ответить
Украина получает тыловое обеспечение от этих стран и Украина гарантирует им и себе безопасность.
06.09.2025 23:09 Ответить
06.09.2025 23:09 Ответить
"з усих гарантій, важнейшим для нас являється фінансування влади, а особливо! моєї ж оп-и!. армію, як і сьогодні, повинен фінансувати, нарід через волонтерів!"
06.09.2025 23:15 Ответить
06.09.2025 23:15 Ответить
Без тебя, без тебя...
06.09.2025 23:28 Ответить
06.09.2025 23:28 Ответить
ZEлена падаль знов і знов бреше, бо вважає всіх за лохів, нажаль щодо багатьох, не безпідставно... бо вони ладні і надалі жерти його цинічну брехню-хуцпу. Потім воно ж буде варнякати про те, що його не так зрозуміли, що партнери не виконали що обіцяли, що знов всі довкола в лайні, а він знов білий, пухнастий та ні в чьому не винний... І купа тупорилих ідіотів знов йому повірить, як вірили про безпекові угоди з Бангладеш-Науру-Конго, про саміти миру, про канєц епохі бєднасті, про дагаварюсь пасрєдінє, про мір в глазах ***** та про мільярди фламінго заблукавших серед мільярда дерев під якими сидять щасливі ******* зі смартфонами...
06.09.2025 23:47 Ответить
06.09.2025 23:47 Ответить
 
 