Зеленский: Гарантии безопасности для Украины включают защиту на земле, в воздухе, на море, а также финансирование нашей армии
Гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Коалиция желающих - 35 стран. В гарантиях безопасности для Украины 26 стран, и это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии", - сказал глава государства.
Он отметил, что самое главное - это достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость и суверенитет Украины.
"А значит, это оружие для армии, долгосрочное финансирование для украинской армии. Многие из этих компонентов мы согласовали с партнерами за основу", - добавил Зеленский.
Мабуть черговий мільярд дерев, мільйон дронів, тисячі ракет, літаки летять будєм всєх бамбіть...
Тільки мені здається, що цей чувак живе у якомусь власному вигаданому Світі, який не має нічого спільного з нашим реальним?